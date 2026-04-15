Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 15 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
TRABAJO

Cadena de supermercados busca empleados administrativos: ¿Cuáles son los requisitos y cómo postularse?

La convocatoria apunta a sumar personal para tareas administrativas, con requisitos claros y posibilidad de postularse de manera online. Todos los detalles sobre el puesto, qué perfil buscan y cómo enviar currículum.

MCabrera

Una reconocida cadena de supermercados abrió una convocatoria para incorporar empleados administrativos. La búsqueda apunta a personas con experiencia previa en el área y suma otros requisitos que ya pueden consultarse, junto con los pasos para postularse.

La oferta fue difundida a través de la plataforma LinkedIn y también puede consultarse en la página oficial de la empresa, donde hay más vacantes abiertas. La convocatoria se da en un contexto laboral complejo, con alta demanda de empleo y oportunidades que no siempre alcanzan para todos.

La empresa es Carrefour, una multinacional francesa que se ubica entre las cadenas de supermercados más importantes del país y con fuerte presencia en el sector. Hoy opera en 22 provincias, donde reúne unas 650 sucursales distribuidas en distintos formatos de venta.

En tanto, el puesto es para Empleado/a de Administración Comercial en Martínez, una localidad del partido de San Isidro, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Oferta laboral de reconocida cadena de supermercados: tareas y requisitos

Empleado/a de Administración Comercial

La búsqueda apunta a cubrir un rol administrativo dentro del área comercial, con foco en la gestión diaria, el vínculo con proveedores y el seguimiento de procesos internos. Se trata de una oportunidad para quienes ya tienen experiencia o están dando sus primeros pasos en el ámbito contable.

Tareas:

  • Brindar soporte a proveedores y a distintos sectores internos, garantizando una comunicación clara y fluida.
  • Cargar facturas en el sistema y realizar el seguimiento de cada operación.
  • Analizar y resolver reclamos o diferencias vinculadas a Órdenes de Compra.
  • Dar soporte contable al área, colaborando en tareas administrativas.
  • Revisar cuentas de proveedores para mantener el orden y control de la información.

Requisitos:

  • Ser estudiante avanzado/a o graduado/a de carreras de Ciencias Económicas (Contador Público, Administración, Economía o afines).
  • Contar con experiencia previa en estudios contables y/o pasantías en áreas administrativas o contables.
  • Manejo de Excel (excluyente). Conocimientos de SAP (deseable).

Desde la empresa destacaron que buscan personas con perfil proactivo, organizadas y con buena predisposición para el trabajo en equipo, además de habilidades de comunicación y cooperación. El puesto ofrece modalidad híbrida (3 días presenciales y 2 remotos) en oficinas ubicadas en Martínez, junto con beneficios como descuentos en compras y promociones en gimnasios y otros rubros.

Reconocido supermercado busca empleados administrativos (Captura LinkedIn).
Reconocido supermercado busca empleados administrativos (Captura LinkedIn).

Jefe Comercial en supermercados

El puesto está orientado a quienes tengan experiencia en retail y busquen liderar la gestión comercial de una sucursal. La persona seleccionada tendrá a su cargo el cumplimiento de metas de ventas, rentabilidad y calidad de atención.

Tareas:

  • Liderar y coordinar al equipo comercial de la sucursal.
  • Analizar indicadores clave de desempeño para la toma de decisiones.
  • Diseñar e implementar estrategias orientadas al crecimiento de ventas.
  • Impulsar una cultura de atención al cliente basada en la calidad del servicio.
  • Supervisar el cumplimiento de objetivos comerciales y operativos.
  • Motivar, acompañar y desarrollar al equipo de trabajo.
  • Detectar oportunidades a partir del análisis del mercado y las tendencias de consumo.

Requisitos:

  • Experiencia comprobable en el área comercial dentro del rubro retail (supermercados), excluyente.
  • Antecedentes liderando equipos de ventas o atención al cliente, con foco en resultados.
  • Buen manejo de herramientas analíticas para interpretar indicadores y elaborar reportes.
  • Orientación al cliente, con foco en la experiencia de compra y la fidelización.
  • Perfil proactivo, orientado a objetivos y con buenas habilidades interpersonales.
  • Alto nivel de responsabilidad y compromiso profesional. Disponibilidad para trasladarse.
  • Secundario completo.
  • Flexibilidad horaria.

Ubicación: La Rioja.

Cadena de supermercados líder busca nuevos empleados en Argentina (Archivo).
Cadena de supermercados líder busca nuevos empleados en Argentina (Archivo).

Cómo postularse a la oferta laboral

El proceso de inscripción es sencillo y se realiza de forma online a través de LinkedIn, donde fue publicada la búsqueda. Paso a paso, cómo aplicar:

  1. Ingresar a la plataforma con una cuenta activa.
  2. Buscar el nombre de la empresa o el puesto en el buscador.
  3. Entrar al perfil de la compañía o a la sección de empleos y ubicar el aviso correspondiente.
  4. Leer con atención los detalles del puesto y hacer clic en "Postularse".
  5. Completar los datos requeridos y adjuntar el currículum actualizado.
  6. Agregar una breve presentación para reforzar la candidatura.
  7. Enviar la solicitud y chequear que haya quedado registrada.


Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

5
Emilia Mernes conquistó Coachella 2026: show explosivo, look impactante y proyección global
Noticias

Emilia Mernes conquistó Coachella 2026: show explosivo, look impactante y proyección global

Últimas noticias de Empleo