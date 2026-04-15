Cadena de supermercados busca empleados administrativos: ¿Cuáles son los requisitos y cómo postularse?
La convocatoria apunta a sumar personal para tareas administrativas, con requisitos claros y posibilidad de postularse de manera online. Todos los detalles sobre el puesto, qué perfil buscan y cómo enviar currículum.
Una reconocida cadena de supermercados abrió una convocatoria para incorporar empleados administrativos. La búsqueda apunta a personas con experiencia previa en el área y suma otros requisitos que ya pueden consultarse, junto con los pasos para postularse.
La oferta fue difundida a través de la plataforma LinkedIn y también puede consultarse en la página oficial de la empresa, donde hay más vacantes abiertas. La convocatoria se da en un contexto laboral complejo, con alta demanda de empleo y oportunidades que no siempre alcanzan para todos.
La empresa es Carrefour, una multinacional francesa que se ubica entre las cadenas de supermercados más importantes del país y con fuerte presencia en el sector. Hoy opera en 22 provincias, donde reúne unas 650 sucursales distribuidas en distintos formatos de venta.
En tanto, el puesto es para Empleado/a de Administración Comercial en Martínez, una localidad del partido de San Isidro, en la zona norte del Gran Buenos Aires.
Oferta laboral de reconocida cadena de supermercados: tareas y requisitos
Empleado/a de Administración Comercial
La búsqueda apunta a cubrir un rol administrativo dentro del área comercial, con foco en la gestión diaria, el vínculo con proveedores y el seguimiento de procesos internos. Se trata de una oportunidad para quienes ya tienen experiencia o están dando sus primeros pasos en el ámbito contable.
Tareas:
- Brindar soporte a proveedores y a distintos sectores internos, garantizando una comunicación clara y fluida.
- Cargar facturas en el sistema y realizar el seguimiento de cada operación.
- Analizar y resolver reclamos o diferencias vinculadas a Órdenes de Compra.
- Dar soporte contable al área, colaborando en tareas administrativas.
- Revisar cuentas de proveedores para mantener el orden y control de la información.
Requisitos:
- Ser estudiante avanzado/a o graduado/a de carreras de Ciencias Económicas (Contador Público, Administración, Economía o afines).
- Contar con experiencia previa en estudios contables y/o pasantías en áreas administrativas o contables.
- Manejo de Excel (excluyente). Conocimientos de SAP (deseable).
Desde la empresa destacaron que buscan personas con perfil proactivo, organizadas y con buena predisposición para el trabajo en equipo, además de habilidades de comunicación y cooperación. El puesto ofrece modalidad híbrida (3 días presenciales y 2 remotos) en oficinas ubicadas en Martínez, junto con beneficios como descuentos en compras y promociones en gimnasios y otros rubros.
Jefe Comercial en supermercados
El puesto está orientado a quienes tengan experiencia en retail y busquen liderar la gestión comercial de una sucursal. La persona seleccionada tendrá a su cargo el cumplimiento de metas de ventas, rentabilidad y calidad de atención.
Tareas:
- Liderar y coordinar al equipo comercial de la sucursal.
- Analizar indicadores clave de desempeño para la toma de decisiones.
- Diseñar e implementar estrategias orientadas al crecimiento de ventas.
- Impulsar una cultura de atención al cliente basada en la calidad del servicio.
- Supervisar el cumplimiento de objetivos comerciales y operativos.
- Motivar, acompañar y desarrollar al equipo de trabajo.
- Detectar oportunidades a partir del análisis del mercado y las tendencias de consumo.
Requisitos:
- Experiencia comprobable en el área comercial dentro del rubro retail (supermercados), excluyente.
- Antecedentes liderando equipos de ventas o atención al cliente, con foco en resultados.
- Buen manejo de herramientas analíticas para interpretar indicadores y elaborar reportes.
- Orientación al cliente, con foco en la experiencia de compra y la fidelización.
- Perfil proactivo, orientado a objetivos y con buenas habilidades interpersonales.
- Alto nivel de responsabilidad y compromiso profesional. Disponibilidad para trasladarse.
- Secundario completo.
- Flexibilidad horaria.
Ubicación: La Rioja.
Cómo postularse a la oferta laboral
El proceso de inscripción es sencillo y se realiza de forma online a través de LinkedIn, donde fue publicada la búsqueda. Paso a paso, cómo aplicar:
- Ingresar a la plataforma con una cuenta activa.
- Buscar el nombre de la empresa o el puesto en el buscador.
- Entrar al perfil de la compañía o a la sección de empleos y ubicar el aviso correspondiente.
- Leer con atención los detalles del puesto y hacer clic en "Postularse".
- Completar los datos requeridos y adjuntar el currículum actualizado.
- Agregar una breve presentación para reforzar la candidatura.
- Enviar la solicitud y chequear que haya quedado registrada.