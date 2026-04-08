Importante cadena de supermercados busca empleados: los requisitos y cómo aplicar

Una reconocida cadena de supermercados abrió una nueva convocatoria laboral con vacantes en distintas áreas. La iniciativa busca incorporar perfiles diversos, con condiciones particulares según cada rol, y ya se puede enviar la postulación a los empleos de manera online.

El aviso fue difundido a través de la plataforma de empleo LinkedIn, donde se describen las tareas y responsabilidades de cada posición, lo que permite a los interesados tener un panorama claro antes de aplicar.

La firma en cuestión es Coto, una de las cadenas de supermercados más importantes del país, líder entre las de capitales 100% nacionales y con más de 120 sucursales.

En este contexto, la compañía avanza con la incorporación de personal para cubrir roles como pañolero (tareas en depósito), mecánico-soldador y jefe de procesos productivos.

Todos los puestos disponibles en la reconocida cadena de supermercados





Las vacantes son para distintas áreas operativas y técnicas. Las oportunidades abarcan desde tareas en depósito hasta mantenimiento industrial y gestión de procesos, con requisitos específicos según cada perfil.

Pañolero

Requisitos para aplicar

Formación técnica (técnico mecánico, electromecánico, eléctrico o MMO).

Experiencia en manejo de vehículos industriales.

Buen dominio de herramientas informáticas.

Tareas a realizar





Recepción, registro y rotulado de insumos.

Control de stock y seguimiento de inventario.

Elaboración de reportes e indicadores del área.

Mecánico-soldador

Requisitos

Mecánico con experiencia comprobable en soldadura.

Tareas a realizar

Realizar trabajos de soldadura y fabricación de piezas para la reparación y mejora de máquinas e instalaciones.

Ejecutar tareas de mantenimiento mecánico preventivo y correctivo.

Manejo avanzado de soldadura MIG, MAG y TIG, y conocimientos de herrería aplicados en acero inoxidable.

Lugar de trabajo: frigorífico ubicado en Monte Grande.

Popular supermercado busca empleados para los puestos de pañolero, mecánico-soldador y jefe de procesos productivos (Imagen ilustrativa).

Jefe de procesos productivos

Requisitos

Graduados o estudiantes avanzados de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Licenciatura en Logística o carreras afines.

Experiencia previa en posiciones similares.

Nivel avanzado de Excel.

Residencia en Zona Sur del GBA.

Tareas a realizar

Supervisar el programa de producción y fraccionamiento de alimentos, asegurando el uso eficiente de los recursos.

Gestionar indicadores del sector, análisis de líneas y niveles de eficiencia.

Capacitar y desarrollar al personal a cargo.

Detectar oportunidades de mejora en los procesos productivos y de control.





¿Cómo postularse a las ofertas laborales?





El proceso para aplicar es sencillo y se realiza de manera online a través de la publicación difundida en LinkedIn. A continuación, el paso a paso:

Iniciar sesión en LinkedIn con una cuenta activa. Utilizar el buscador para encontrar a la empresa o la oferta laboral de interés. Ingresar al perfil de la empresa o a la sección de empleos y seleccionar el aviso correspondiente. Leer la descripción del puesto y hacer clic en "Postularse". Completar los datos solicitados y adjuntar el currículum actualizado (opcional). Sumar una carta de presentación, si se desea. Confirmar el envío y verificar que la postulación haya sido registrada correctamente.

De esta manera, los interesados pueden inscribirse de forma rápida y directa a las vacantes disponibles en la compañía