La Ciudad elimina los planes sociales y lanza un programa de empleo con capacitación obligatoria

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, eliminó los planes sociales y los reemplazó por un programa de capacitación y empleo que alcanzará a unas 5.000 personas. El nuevo esquema tendrá una duración máxima de 12 meses y funcionará como transición hasta el cierre definitivo del sistema actual.

"Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo", sostuvo Macri en el anuncio del nuevo programa.

En la misma línea, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, vinculó la medida con cambios previos en la política social. "Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social. Ya lo hicimos con el sistema de comedores, ahora lo hacemos con los últimos planes sociales que quedaban en la Ciudad. Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso", afirmó.

Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza.



Chau intermediarios.

Chau planes manejados por organizaciones.



En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar.



La única salida es el trabajo. April 6, 2026

Cómo funciona el nuevo programa de empleo en CABA

La medida se formalizó a través de un decreto y establece pagos directos a los beneficiarios, sin intermediarios, junto con la obligación de cumplir instancias de formación y capacitación laboral. Quienes no cumplan con esos requisitos perderán el beneficio.

En la revisión del padrón, la Ciudad detectó 1.274 casos irregulares. El esquema vigente implicaba un gasto anual cercano a los $10 mil millones y se articulaba mediante 85 convenios, que serán dados de baja.

El nuevo programa incorpora acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas y universidades para ofrecer formación y prácticas. Participarán firmas de servicios, salud, hotelería y mantenimiento.

Los requisitos y criterios de elegibilidad estarán vinculados a la residencia, la situación socioeconómica y el nivel de ingresos. Además, establece controles sobre el cumplimiento de las instancias de formación y desempeño.

Como antecedente, la Ciudad avanzó en la digitalización del sistema de comedores mediante una aplicación que registra a los beneficiarios con DNI. Una fiscalización detectó más de 5.000 raciones irregulares, además de casos de personas fallecidas o con ingresos y patrimonio incompatibles con la asistencia. En ese marco, el Gobierno porteño cerró 40 comedores.