Crisis y esperanza en Moreno: más de mil personas hacen fila por un empleo en una carnicería

Una oferta laboral para cubrir 60 puestos de trabajo en una carnicería de la localidad bonaerense de Moreno motivó a una movilización masiva que evidencia la falta de empleo en la Argentina. Crónica estuvo en el lugar y dialogó tanto con los postulantes como con la dueña del comercio.

Desde las primeras horas de la madrugada, una multitud que superó los mil postulantes se congregó en las afueras del lugar, donde hubo filas de más de seis cuadras de extensión.

En diálogo con Crónica, varios postulantes coincidieron en que "hoy no hay muchas ofertas de trabajo que paguen sueldos dignos". Miguel, uno de los postulantes, destacó: "Tengo 58 años, vengo a buscar trabajo porque hace dos semanas tuve el último empleo, donde me echaron".

En ese marco Carolina, titular del comercio señaló: "Tomamos gente grande, jóvenes, de todo. Lo que importa es el carisma, cómo se desarrollan, cómo tratan al público", señaló y agregó que "no tiene que ver la edad, tiene que ver lo que saben, aunque también hay chicos que quieren crecer y no tienen experiencia".

El proceso de reclutamiento, anunciado el domingo a través de las reddes sociales, captó el interés de diversos perfiles debido a la amplitud de la búsqueda. La firma solicitó personal para áreas operativas y de servicios, incluyendo carniceros, fiambreros, cajeros, personal de limpieza, mantenimiento, y especialistas en marketing y administración.

La larga fila motivó a un operativo de seguridad

Por la magnitud de la concurrencia, que comenzó a materializarse a las 2:30 con la llegada de los primeros interesados, efectivos policiales debieron intervenir para organizar el flujo de personas y evitar incidentes sobre la calzada. Las entrevistas, pautadas originalmente para las 11:00, se desarrollaron en un contexto de alta demanda y bajo un clima de marcada expectativa social.

Entre los aspirantes se encuentran desde trabajadores del sector informal -quienes expresaron su necesidad de acceder a un empleo con estabilidad- hasta especialistas en gastronomía con experiencia previa que buscan reinsertarse en el mercado formal.

La jornada concluyó con la recepción de currículums, mientras las autoridades locales y la empresa analizan el impacto de una convocatoria que, por su volumen, desbordó las previsiones iniciales.