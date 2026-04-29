Una reconocida cadena de supermercados busca empleados: ¿Cómo aplicar?

Una cadena de supermercados líder abrió una nueva búsqueda laboral para sumar trabajadores en distintas sucursales. Los empleos corresponden a puestos con tareas variadas, tienen pocos requisitos y la postulación puede realizarse de forma online.

La propuesta, clave en complicado contexto laboral actual, fue publicada a través de la red social LinkedIn, donde la firma señaló que busca "encontrar talentos que aporten diversidad a los equipos y potenciar el crecimiento" de sus equipos.

La marca es nada menos que Carrefour, una cadena multiformato con más de 650 sucursales en 22 provincias. Además, según datos oficiales, es uno de los principales empleadores privados de Argentina, con más de 17.000 trabajadores.

En esta oportunidad, la firma dio a conocer que está abierta la posibilidad de sumarse como empleado polivalente. Se trata de un perfil que realiza distintas tareas, como atención al público, cobros o reposición. No se trata de un puesto con una función única y fija.

La publicación oficial de la firma con la propuesta laboral (Captura LinkedIn).

A continuación, los requisitos más importantes para aplicar y el paso a paso para completar la postulación.

Oferta laboral: las tareas y los pasos a seguir para trabajar en este popular supermercado





Tareas a realizar

Atención al público y asesoramiento a clientes.

Reposición de productos en góndolas.

Control de mercadería y stock.

Mantenimiento del orden y limpieza del salón de ventas.

Manejo de caja, según necesidad operativa.

Colaboración en distintas funciones dentro del local.

Requisitos para postularse

Actitud proactiva y compromiso con el trabajo.

Capacidad para adaptarse a diferentes tareas.

Orientación al servicio y buena predisposición.

Facilidad para trabajar en equipo.

Flexibilidad para desempeñarse en distintos sectores según la necesidad de la operación.

Esta reconocida cadena de supermercados busca nuevos empleados para sus tiendas (Imagen ilustrativa).

Si bien en este aviso no se mencionan requisitos académicos puntuales, en búsquedas de este tipo suele considerarse como base contar con el secundario completo. También puede resultar un plus tener experiencia previa en tareas vinculadas al rubro.

Como se trata de un puesto polivalente, quienes sean seleccionados tendrán distintas funciones de acuerdo con las necesidades de la operación diaria.

Cómo postularse al empleo





La postulación se realiza de forma online a través de LinkedIn y el proceso es simple. Para enviar el CV y aplicar a la búsqueda laboral, hay que seguir estos pasos:

Iniciar sesión en LinkedIn con una cuenta activa. Buscar a "Carrefour" o ingresar al aviso de empleo publicado. Entrar en la sección de empleos y seleccionar la vacante disponible. Revisar los detalles del puesto y hacer clic en "Postularse". Completar el formulario con los datos solicitados y adjuntar un currículum actualizado, si la plataforma lo permite. Sumar una carta de presentación, una opción que puede fortalecer la candidatura. Confirmar el envío y comprobar que la postulación quedó registrada correctamente.

Asimismo, quienes busquen conocer otras vacantes disponibles o seguir futuras búsquedas laborales pueden ingresar al portal oficial de empleos de la cadena de supermercados, donde la firma mantiene activas sus oportunidades y actualiza nuevas propuestas.



