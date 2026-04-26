Cada vez son más los jubilados que siguen trabajando: la mayoría lo hace en la informalidad

Mientras el empleo registrado muestra señales de retroceso en la población general, un dato de la Seguridad Social refleja un fenómeno en expansión: cada vez más jubilados continúan trabajando en blanco, con aportes al sistema.



Los números oficiales marcan que, a diciembre de 2025, había 453.186 jubilados con aportes, una cifra que marca un fuerte crecimiento frente a años anteriores. Así lo marca el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), en el que los empleadores declaran la cantidad de trabajadores a su cargo.

Del total, 95.603 trabajaban en relación de dependencia, 36.188 en casas particulares, 91.563 eran autónomos y 229.833 estaban inscriptos como monotributistas, lo que confirma que la modalidad más extendida es la facturación individual.

La evolución del dato muestra un aumento sostenido. En 2010, los jubilados con aportes eran 176.153. En 2015, subieron a 275.431. En 2023, alcanzaron 368.458. En diciembre de 2025, llegaron a 453.186. Esto implica una suba de 65% en una década y de 23% en apenas dos años.

Aumentó el número de jubilados que siguen trabajando por necesidad (Freepik).

El mayor incremento se registró entre los jubilados que trabajan como monotributistas. En 2015 eran 122.356, pero en diciembre de 2025 ya sumaban 229.833, lo que representa un alza del 88%.

La tendencia se explica por dos factores: por un lado, el reemplazo de empleo formal por contratación bajo monotributo; por otro, la continuidad laboral de profesionales que mantienen actividad tras jubilarse.

Aun con el crecimiento de los registrados, los jubilados que trabajan en la informalidad siguen siendo mayoría. Según estimaciones, más de 600.000 jubilados trabajan en negro, superando a quienes se desempeñan con aportes.

En total, se calcula que la tasa de empleo en edad jubilatoria ronda el 18%, lo que equivale a poco más de un millón de personas.

Si bien creció el número de jubilados que trabaja en blanco, la mayoría lo sigue haciendo en la informalidad (Freeepik).

Un informe del INDEC señala que hay dos veces más varones con ingresos laborales que mujeres en edad jubilatoria, reflejando una brecha estructural. Además, el dato más sensible aparece en los sectores de menores recursos: los jubilados ubicados entre el primer y quinto decil de ingresos muestran una tasa de actividad más alta que los de mayores ingresos.

En esos casos, se observa un patrón distinto: predominan tareas que no se vinculan con el oficio previo, con empleos de baja calificación o incluso trabajos insalubres, como cuidadores nocturnos o changas, que pueden reducir la expectativa de vida.

La normativa previsional habilita que varones y mujeres puedan optar por jubilarse a los 70 años, es decir, continuar trabajando más allá de los límites actuales de edad (65 años para hombres y 60 para mujeres). También permite que una persona ya jubilada pueda trabajar en forma registrada. En ese caso debe aportar 11% al sistema previsional, pero ese aporte no se computa para mejorar el haber jubilatorio sino que se destina al Fondo Nacional de Empleo.