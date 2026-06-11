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Jueves, 11 de junio de 2026

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CALENDARIO

Pagos del jueves 11 de junio: ¿Qué jubilados cobran un triple monto hoy?

La ANSES continúa con el desarrollo del calendario unificado para los haberes mínimos. Cuál es el grupo que tiene habilitados sus fondos y el monto exacto que se deposita.

Lucía Reppin
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026. Este jueves 11 se habilitan los fondos para un nuevo grupo.

Siguiendo las pautas fijadas por la fórmula de movilidad mensual, los jubilados y pensionados recibirán en un único depósito el aumento indexado del 2,58% (en base a la inflación de abril), el aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000.

Calendario de pagos: ¿A quiénes les corresponde cobrar el jueves 11 de junio?

El esquema distribuye la prioridad de atención financiera de esta jornada según la escala básica y la siguiente terminación de documento:

  • Jubilados y pensionados de la mínima: DNI finalizados en 3.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): titulares por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más con DNI finalizados en 6 y 7.

¿Cuánto cobran los titulares de la ANSES en junio?

  • Haber con aumento: $403.317,99.

  • Medio aguinaldo: $201.658,99.

  • Bono extraordinario: $70.000.

  • Monto total: $674.976,99.

El bono de $70.000 funciona como una suma no remunerativa, razón por la cual no se computa dentro del cálculo del medio aguinaldo. Además, sobre este plus extraordinario no se realizan descuentos para la obra social previsional.

Calendario de pagos: ¿A quiénes les corresponde cobrar el jueves 11 de junio?El esquema distribuye la prioridad de atención financiera de esta jornada según la escala básica y la siguiente terminación de documento:Jubilados y pensionados de la mínima:&nbsp;DNI finalizados en 3.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Pensiones No Contributivas (PNC): titulares por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más con DNI finalizados en 6 y 7.¿Cuánto cobran los titulares de la ANSES en junio?Haber con aumento: $403.317,99.Medio aguinaldo: $201.658,99.Bono extraordinario: $70.000.Monto total: $674.976,99.El bono de $70.000 funciona como una suma no remunerativa, razón por la cual no se computa dentro del cálculo del medio aguinaldo. Además, sobre este plus extraordinario no se realizan descuentos para la obra social previsional.¿Quiénes cobran este jueves 11 de junio?
¿Quiénes cobran este jueves 11 de junio?

Cómo continúa el cronograma para los jubilados y pensionados

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI finalizados en 3: jueves 11 de junio.

  • DNI finalizados en 4: viernes 12 de junio.

  • DNI finalizados en 5: martes 16 de junio.

  • DNI finalizados en 6: miércoles 17 de junio.

  • DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.

  • DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.

  • DNI finalizados en 9: lunes 22 de junio.

Titulares de Pensiones No Contributivas

  • DNI finalizados en 6 y 7: jueves 11 de junio.

  • DNI finalizados en 8 y 9: viernes 12 de junio.

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