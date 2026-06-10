Pagos del miércoles 10 de junio: los jubilados y pensionados que reciben su haber completo

Este miércoles 10 de junio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acredita los haberes para un nuevo grupo de jubilados y pensionados.

Los fondos se componen de un aumento del 2,58%, un bono extraordinario de $70.000 y el primer medio aguinaldo del año.

Las cuentas de la seguridad social recibirán en un único depósito la totalidad de los conceptos financieros del período. A continuación, mirá quiénes cobran hoy y los montos exactos que se liquidan.

Calendario de pagos para los jubilados y pensionados: ¿Quiénes cobran hoy, miércoles 10 de junio?





El esquema diseñado por el organismo previsional distribuye la prioridad de atención financiera de esta jornada según las siguientes terminaciones de Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jubilados y pensionados de la mínima : DNI finalizados en 2 .

Pensiones No Contributivas (PNC): beneficiarios por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más con DNI finalizados en 4 y 5.

Los montos que se depositan exactamente para los jubilados y pensionados





Con el aumento, el bono y el aguinaldo, los valores de junio para los jubilados se componen de la siguiente manera:

Haber mensual : $403.317,99.

Medio aguinaldo : $201.658,99.

Bono extraordinario : $70.000,00.

Monto total: $674.976,99.

Por otra parte, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez verán reflejado en sus cuentas un básico de $282.322,60.

Con el medio aguinaldo de $141.161,30 y el plus extraordinario de $70.000 integrados, la acreditación de la jornada alcanzará una cifra final de $493.483,90.

Jubilados y pensionados: ¿Quiénes cobran este miércoles 10 de junio?

Cómo continúa el cronograma previsional de junio





Tras el cierre de la actividad bancaria del miércoles, la ANSES continuará ejecutando los pagos de las escalas básicas durante las jornadas subsiguientes:

Jubilados de la mínima

DNI finalizados en 2: miércoles 10 de junio.

miércoles 10 de junio. DNI finalizados en 3: jueves 11 de junio.

jueves 11 de junio. DNI finalizados en 4: viernes 12 de junio.

viernes 12 de junio. DNI finalizados en 5: martes 16 de junio.

martes 16 de junio. DNI finalizados en 6: miércoles 17 de junio.

miércoles 17 de junio. DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.

jueves 18 de junio. DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.

viernes 19 de junio. DNI finalizados en 9: lunes 22 de junio.



Titulares de Pensiones No Contributivas

DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 10 de junio.

miércoles 10 de junio. DNI finalizados en 6 y 7: jueves 11 de junio.

jueves 11 de junio. DNI finalizados en 8 y 9: viernes 12 de junio.

Los fondos depositados permanecen seguros en las cuentas bancarias de los titulares y no es obligatorio retirarlos en su totalidad por ventanilla, ya que pueden utilizarse mediante débito o canales virtuales.

Para verificar el detalle de cada concepto liquidado de forma anticipada, los usuarios pueden ingresar al portal Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionando la pestaña "Consulta de recibos de haberes".