El temor al desempleo trepó al 67% en abril y marcó el peor registro desde que asumió Milei

El miedo a quedarse sin empleo no para de crecer. Según la última encuesta de Opina Argentina, el 67% de los argentinos tiene temor a que ellos o algún integrante de su familia pierda el trabajo, el número más alto desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El dato representa una suba de 9 puntos porcentuales en apenas cuatro meses, desde el 58% registrado en diciembre de 2025.

En el extremo opuesto, solo el 27% de los consultados afirmó no tener ese temor, mientras que el 6% respondió que no sabe o no tiene opinión formada.

Una tendencia que se acelera en 2026

El relevamiento muestra que el indicador venía oscilando entre el 53% y el 58% a lo largo de 2025, pero el salto registrado entre marzo y abril de 2026 -de 61% a 67%- marca una aceleración significativa de la tendencia. Es el valor más alto de toda la serie, que arranca en diciembre de 2023 con un 59%.

El sondeo fue realizado entre el 2 y el 5 de abril de manera online, con una muestra de 1.313 casos representativa de habitantes de todo el país. El margen de error es de +/- 2,7 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%. La muestra incluyó un 52% de mujeres y un 48% de hombres, con mayor representación del tramo etario de 30 a 49 años (36%).

El empleo registrado cayó en 22 provincias desde que asumió Milei

Los números no son solo percepción. Un informe de la consultora Politikon Chaco reveló que el empleo registrado a nivel nacional se encuentra un 3,2% por debajo del volumen previo al inicio de la gestión libertaria, lo que equivale a la pérdida de 206.262 puestos de trabajo desde diciembre de 2023.

Solo Neuquén (+5,1%) y Río Negro (+2,3%) lograron superar ese umbral, impulsadas por el boom de los hidrocarburos y Vaca Muerta. En el extremo opuesto, Santa Cruz es el distrito más golpeado, con una caída del 15,9%, seguida por Tierra del Fuego (-13,2%) y La Rioja (-12,3%).

A nivel mensual, enero cerró con una pérdida de 2.667 puestos respecto a diciembre de 2025, acumulando así ocho meses consecutivos de caídas.