La Argentina sin trabajo y el "derrame" que no llega: aumenta el desempleo y la gente recurre a changas para subsistir

La imagen más cruda de la crisis laboral actual se cristalizó este miércoles en la ciudad bonaerense de Moreno, donde la desesperación por un ingreso formal generó una postal de impacto: 12 cuadras de cola para intentar acceder a apenas 60 cupos laborales en un frigorífico.

Un móvil de Crónica llegó en la mañana de este jueves a ese punto y habló con un trabajador que presentó su currículum y procuraba saber si había noticias sobre su postulación. "Estoy haciendo changas. Estoy desocupado actualmente. Yo estaba ayer por (la oferta laboral de) chofer. Principalmente, buscaba eso. Estoy alquilando; estoy con lo justo", sostuvo el hombre, llamado Sebastián.

Así habló el trabajador con Crónica HD



Este fenómeno no es un hecho aislado, sino la manifestación física de los últimos datos oficiales, que registraron que la desocupación escaló al 7,5% al cierre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La cifra oficial confirmó una tendencia que los especialistas venían advirtiendo, que marcaba que el empleo privado caía con fuerza en las provincias, dejando a miles de trabajadores fuera del sistema registrado.

En este contexto de retracción del trabajo en relación de dependencia, aumenta la precarización, debido a que las estadísticas oficiales muestran un crecimiento sostenido de los monotributistas.

En ese marco, 4 de cada 10 personas buscan hoy un segundo o tercer trabajo para complementar ingresos que resultan insuficientes ante el deterioro del poder adquisitivo, configurando un escenario de pluriempleo de subsistencia que afecta tanto a cuentapropistas como a asalariados.

Una trabajadora desempleada presenta su currículum ante una selectora del frigorífico de Moreno (Fernando Pérez Re/Crónica).

Protesta y tensión en el Puente Pueyrredón





La conflictividad se trasladó este jueves a los accesos a la Capital Federal, donde organizaciones sociales amenazaban este mediodía con bloquear el tránsito en el Puente Pueyrredón, que une la Ciudad de Buenos Aires con el partido bonaerense de Avellaneda.

El reclamo central giraba en torno a la continuidad del programa "Volver al Trabajo", que alcanza a 900.000 beneficiarios con una prestación de $78.000 mensuales.

El Gobierno de Javier Milei anunció su baja, pero una medida cautelar dictada por la Justicia Federal obligó a mantener los pagos, evidenciando la dependencia crítica de un vasto sector de la población de subsidios que hoy ni siquiera alcanzan a cubrir el nivel de indigencia.

Por su parte, el dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni tomó contacto con periodistas poco antes de este mediodía en inmediaciones del Puente Pueyrredón.

"Un juez de San Martín dijo que era una barbaridad que se sacara este programa de trabajo. Entonces, ayer se cobró. Pero el Gobierno de Milei, que no quiere pagar las cuestiones sociales más elementales, apeló. Entonces, estamos haciendo una asamblea de advertencia. No confiamos en que la Cámara que tiene que tratar este tema no termine revirtiendo el fallo", sostuvo Belliboni y agregó: "En junio no está garantizado el pago".

El rebusque de las changas





Según un reciente relevamiento de Argentinos por la Educación, el 52% de los adolescentes no puede identificar una ocupación laboral concreta para su vida adulta, un salto significativo frente al 22% registrado en 2018.

Esa falta de perspectivas, sumada a la caída del empleo privado en el interior del país, consolida una Argentina donde el ascenso social a través del trabajo formal parece haberse detenido, siendo reemplazado por la búsqueda incansable de una changa que permita apenas subsistir.