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Jueves, 16 de abril de 2026

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COMPLICADO

En los últimos dos años se perdieron más de 304 mil puestos de trabajo

Desde el inicio del Gobierno libertario, el trabajo asalariado presenta un retroceso marcado al mismo tiempo crece el monotributo.

Francisco Nutti

 En el segundo año de Javier Milei como presidente de la Nación, el empleo asalariado registrado mostró un retroceso del 0,1% mensual en enero y de 1,2% en relación a igual mes del año previo, por lo que, en los últimos dos años, la pérdida total fue de 304.322 puestos de trabajo en este segmento, tanto en el sector privado como en el público.

Al mismo tiempo, si se añade la creación de puestos de trabajo independiente, el saldo neto continúa siendo negativo en 141.035.

En los últimos dos años se perdieron 304.22 puestos de trabajo en la Argentina.&nbsp;
En los últimos dos años se perdieron 304.22 puestos de trabajo en la Argentina. 

Los datos fueron informados por la Secretaría de Trabajo en base al SIPA, que señaló que la disminución del empleo durante el primer mes de 2026 se explicó por el desempeño del sector público asalariado (-0,1%) ya que el sector privado se mantuvo estable, mientras que el trabajo en casas particulares aumentó 0,2%.

Cabe destacar que el trabajo independiente presentó una variación positiva del 0,1% respecto al mes anterior. Este fue impulsado por el monotributo, que se expandió 0,4%

Por el contrario, las categorías de monotributo social y autónomos registraron caídas (-1,4% y -0,3% respectivamente).

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