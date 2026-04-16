Desde que asumió Javier Milei cerraron más de 24.000 empresas en el país

Desde que Javier Milei asumió como presidente el 10 de diciembre de 2023 en el país cerraron 24.180 empresas según reveló un informe de la organización Fundar, elaborado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). Cuando inició el Gobierno de La Libertad Avanza había registradas 512.357 unidades productivas y en la actualidad hay 488.177.

El dato ubica a la actual gestión como el período de mayor destrucción neta de unidades productivas en sus primeros 26 meses de mandato.

El estudio, denominado "Monitor mensual de empresas", demostró que el impacto mayor se observó en rubros vinculados al mercado interno y la infraestructura. Además, en términos porcentuales, la reducción del parque empresarial afectó principalmente a las pequeñas y medianas empresas.

Cuáles son los sectores más afectados

Transporte, el rubro inmobiliario y la construcción encabezan la lista de actividades con mayor pérdida de unidades económicas precisó el informe.

En "transporte y almacenamiento" hay 5.899 empresas menos a nivel nacional desde que arrancó la administración libertaria (-15%). En tanto, en el sector inmobiliario cerraron 3.439 unidades productivas (-11,6%) y la construcción sufrió la baja de 1.947 firmas.

La caída por sectores (Fuente: organización Fundar en base a datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo).

Asimismo, la industria manufacturera sufrió una caída del 5,83% en la cantidad de empresas y dentro de este rubro, el rubro más afectado fue "cuero y calzado" con un retroceso de 19,3%. También cayeron con fuerza la industria maderera (-11,3%) y el sector de prendas de vestir (-11,2%).

En el análisis por provincia, la más afectada fue La Rioja que perdió al 16,06% de sus empresas. Le siguieron Catamarca (-11,51%), Chaco (-10,93%), Tierra del Fuego (-10,48%) y Corrientes (-10,26%).