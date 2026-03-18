En caída libre: más de 10.000 empresas cerraron en un año y se agrava la situación que impacta en el empleo

Los datos parecen confirmarlo, la política de apertura de importaciones impacta directamente en la industria. la economía argentina sigue mostrando señales de deterioro en el entramado productivo. En un adelanto exclusivo del Monitor de Empresas, se confirmó una tendencia que enciende alarmas: en diciembre cerraron 670 compañías, marcando 15 meses consecutivos de caída.

Pero hay más, el dato más fuerte surge al mirar el último año: ya desaparecieron 10.392 empresas, lo que representa una baja del 2,1%. Pero el impacto es aún mayor desde fines de 2023: en ese período se perdieron 22.608 firmas, equivalente al 4,4% del total. Se trata de la peor contracción en el inicio de una gestión en décadas.

Lejos de ser hechos aislados, los cierres se multiplican en distintos sectores. En las últimas semanas hubo concursos de acreedores, despidos masivos y bajas de actividad en empresas de alimentos, industria, construcción y comercio, en medio de una fuerte caída del consumo y mayor presión de las importaciones.

Con la lupa en mano, se descubre que el impacto no es homogéneo. El sector de transporte y almacenamiento aparece como el más golpeado, con una caída cercana al 14% en la cantidad de empresas. También la industria manufacturera muestra números en rojo. En contraste, pocos rubros logran crecer, como los servicios administrativos, que avanzan en medio de la crisis.

Esta situación se replica en casi todo el país. Más de 20 provincias registran caídas tanto mensuales como interanuales. La Rioja, Catamarca y Chaco encabezan la lista de distritos más afectados desde el cambio de escenario económico.

En este contexto, el total de empresas activas en Argentina se mantiene por debajo de niveles de años anteriores, reflejando un retroceso sostenido del aparato productivo. El informe, al que este medio accedió en exclusiva, expone un escenario que abre interrogantes sobre el rumbo económico: mientras algunos sectores logran adaptarse, miles de empresas quedan en el camino.