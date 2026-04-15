El 62% de los argentinos cree que el país está peor que el año pasado: el pico más alto desde que asumió Milei

Un nuevo relevamiento de la consultora Opina Argentina reveló que el 62% de los encuestados considera que el país está peor en comparación al año anterior. Se trata del registro más alto desde el inicio de la gestión de Javier Milei y un salto de seis puntos respecto de marzo, cuando ese número se ubicaba en el 56%.

El evolutivo, que mide la percepción de la situación económica desde agosto de 2024, muestra una tendencia en alza sostenida para la categoría "peor": arrancó en 48% y trepó mes a mes hasta llegar al 62% de abril de 2026. En sentido inverso, quienes creen que el país está mejor cayeron al 25%, el valor más bajo de toda la serie. Solo el 12% considera que la situación se mantiene igual.

Milei y Caputo salen a defender el rumbo

Los datos del sondeo llegan en un momento de turbulencia discursiva para el Gobierno. Días atrás, el propio Milei reconoció ante empresarios y ejecutivos en la Cumbre de AmCham que el dato de inflación de marzo no le gustó, aunque aseguró que "se va a derrumbar". El Presidente descartó cualquier cambio de rumbo de cara a las elecciones de 2027: "No vamos a dejar la ortodoxia. Me parece una basura la idea de relajar nuestra política monetaria para ganar las elecciones".

En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó que "a partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante" y anticipó que "los próximos 18 meses van a ser probablemente los mejores que haya visto el país en las últimas décadas".

La "herencia" pierde peso

El derrumbe en la percepción se cruza con otro dato político de peso. Según el Estudio de Opinión Pública Nacional de Proyección Consultores, el 49,1% de los argentinos responsabiliza al actual gobierno por la situación económica, frente al 37,1% que todavía apunta a la gestión de Alberto Fernández. El 58,2% califica el impacto de las medidas oficiales como "negativo" para su vida diaria, y el 40% estima que la recuperación recién se verá dentro de un año o más.

Milei responde en redes

Ante el creciente malestar social, el Presidente salió a contestar a través de sus redes sociales. "Los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023", escribió, y acusó al periodismo de instalar un relato negativo. "Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que todo está mal cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. Eso no es análisis: es relato", sostuvo. Al mismo tiempo, admitió que "estos últimos meses fueron duros" y los atribuyó a "las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas". Cerró con un mensaje de paciencia: "El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado".