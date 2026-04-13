Casi el 50% de los argentinos responsabiliza a Javier Milei por la crisis económica

A medida que pasan los meses, el argumento de la "herencia recibida" parece empezar a perder peso en la opinión pública. El más reciente Estudio de Opinión Pública Nacional de Proyección Consultores revela un dato político central: casi la mitad de la población identifica al actual Gobierno Nacional como el responsable directo de la situación económica que atraviesa el país.

Según los datos que el relevamiento, el 49,1% de los encuestados afirmó que la responsabilidad de la crisis recae sobre la gestión de Javier Milei. Por su parte, un 37,1% de los consultados todavía atribuye el presente económico a la herencia del gobierno de Alberto Fernández, marcando una brecha de 12 puntos a favor de la responsabilidad del presente.

El fin de la "luna de miel"

Este desplazamiento en la percepción de responsabilidad es un indicador clave para la Casa Rosada. Mientras que en los primeros meses de gestión el malestar se repartía de forma más equitativa o se centraba en el pasado, el informe actual muestra que la sociedad empieza a juzgar al oficialismo por los resultados directos de sus propias políticas, especialmente en un contexto donde el 58,2% califica el impacto de estas medidas como "negativo" para su vida diaria.

Expectativas vs. Realidad

El dato de la responsabilidad se cruza además con las expectativas de mejora. Aunque el Gobierno insiste en que el esfuerzo actual traerá beneficios futuros, el 40% de los argentinos ya advierte que la recuperación se verá recién dentro de un año, o incluso más. Esta combinación de "culpabilidad" asignada y tiempos de espera prolongados representa uno de los mayores desafíos para el humor social.

Segmentación del descontento

El análisis detallado muestra que el señalamiento hacia Milei es casi unánime entre quienes se identifican con la oposición (Fuerza Patria), pero también empieza a permear en sectores independientes que, en diciembre pasado, habían apostado por el cambio y hoy no perciben el alivio prometido en sus ingresos.