El Gobierno volvió a tener superávit en marzo: "El ancla fiscal no se negocia", resaltó Milei

El Gobierno anunció este jueves que en marzo el Sector Público Nacional volvió a registrar superávit tanto primario como financiero. El dato fue celebrado por el presidente Javier Milei en sus redes sociales.

"El ancla fiscal no se negocia. MAGA. VLLC!", recalcó el jefe de Estado en su cuenta en X en un mensaje en el que también difundió el tuit del ministro de Economía, Luis Caputo, en el que brindó detalles sobre el superávit.

El mensaje de Javier Milei en su cuenta en X.

"El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico"

Al igual que el Presidente, el titular del Palacio de Hacienda subrayó que "el ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico". "Es condición necesaria para consolidar la estabilidad macroeconómica y continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos", enfatizó.

Asimismo, en la publicación que realizó precisó que en marzo el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $930.284 millones y un superávit financiero de $484.789 millones, con un pago de intereses netos por $445.495 millones

De esta forma, en el primer trimestre el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB y un superávit financiero de 0,2% del PIB.

Caputo, además, indicó que "el gasto primario total se redujo 5,7% i.a. en términos reales", lo que refleja "el compromiso con el orden en las cuentas públicas".

"La dinámica interanual de los recursos tributarios continúa reflejando un conjunto de medidas de administración tributaria y la reducción o eliminación de distintos impuestos a lo largo de 2025", sentenció el ministro de Economía.