En medio de las tensiones internas, Bullrich ratificó que acompaña el proyecto de Milei y le respondió a Macri: "No estoy lanzada"

En medio de las tensiones internas de La Libertad Avanza (LLA), la senadora nacional oficialista Patricia Bullrich ratificó que acompaña el proyecto de Javier Milei al asegurar que no está detrás de una candidatura presidencial, contra lo que sugirió el líder del PRO, Mauricio Macri.

"No estoy lanzada. Estoy acompañando un proyecto y lo voy a acompañar hasta el final, porque este proyecto va a cambiar la Argentina", enfatizó Bullrich en declaraciones televisivas.

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La ex ministra de Seguridad Nacional le contestó así al ex primer mandatario, quien había dicho sobre Bullrich que "parece que está lanzada" a una postulación al Ejecutivo de cara a las elecciones presidenciales del 2027.

La jefa de la bancada de senadores de LLA, además, negó que haya tensiones en el bloque que lidera, por las divisiones en el oficialismo en relación al pliego de la jueza María Verónica Michelli para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de La Plata, cuyo retiro se pretendía desde el Ejecutivo.

"Votamos 74 jueces, está todo bien. Vamos a votar leyes importantes. Tenemos que conseguir acuerdos, eso lleva un tiempo de maduración", explicó.

El Gobierno intentó retirar esa postulación, pero la designación avanzó igualmente en la Cámara alta, lo que generó especulaciones sobre posibles diferencias internas.

El contexto de las declaraciones de Bullrich





Bullrich viene ensayando gestos que la distancian de Milei y, si bien públicamente asegura que no romperá con los libertarios, comenzaron las especulaciones respecto de si terminará cerrando un acuerdo político con el líder del PRO.

Mauricio Macri, por su parte, comenzó hace varias semanas una gira política por todo el país bajo la consigna "Próximo Paso", en un intento por posicionar a su partido rumbo a 2027.

Eso dio origen a las especulaciones sobre si Macri será nuevamente candidato presidencial por ese espacio.

De hecho, ya hay una especie de operativo clamor puertas adentro del partido amarillo.