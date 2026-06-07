El futuro de Patricia Bullrich: ¿Se aleja de Milei y se acerca a Macri?

Patricia Bullrich viene ensayando gestos que la distancian de Javier Milei, y si bien no romperá con los libertarios de momento, comenzaron las especulaciones respecto de si terminará cerrando un acuerdo político con Mauricio Macri.

El fundador del PRO comenzó hace varias semanas una gira política por todo el país, bajo la consigna "Próximo Paso", para intentar posicionar a su partido rumbo a 2027.

Esto dio origen a las especulaciones sobre si Macri será nuevamente candidato presidencial por ese espacio. De hecho, ya hay una especie de operativo clamor puertas adentro del espacio amarillo, que verbalizó en las últimas horas la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Sin embargo, muchos piensan que Macri no tomará el desafío y, considerando que al PRO no le sobran candidatos, comenzaron las especulaciones sobre un pacto con Bullrich para que sea ella la que encare esa candidatura presidencial.

Bullrich fue la candidata presidencial del PRO cuando Milei llegó a la Presidencia e hizo valer sus votos (claves en el balotaje) para desembarcar en el gobierno libertario: primero como ministra de Seguridad y luego como titular del bloque de senadores.

Sin embargo, la hoy senadora nacional no comulga 100% con los hermanos Milei y hace pública su independencia cada vez que puede.

Este juego propio de Bullrich, sumado al hecho de que ya avisó que no irá por la Ciudad de Buenos Aires, ya que considera que ser Jefa de Gobierno sería un lugar menor para sus aspiraciones políticas, alentó las especulaciones de un pacto con Macri para ser nuevamente candidata presidencial del PRO.

En el partido amarillo, sin embargo, muchos ven con recelo a Bullrich. Recuerdan que cuando ella se acercó a Milei no lo hizo desde el PRO orgánicamente sino que se "cortó sola". Muchos miembros del macrismo tampoco le perdonan que se haya afiliado a La Libertad Avanza.

Sin embargo, como en política todo es posible, y sobre todo considerando los diversos espacios políticos que ocupó Bullrich en su carrera, no sería de extrañar una renovada alianza con el PRO rumbo a 2027.