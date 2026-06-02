Patricia Bullrich le habría ofrecido su renuncia a Javier Milei

Una fuerte polémica interna se desató en la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta tras la decisión del presidente Javier Milei de ordenar el veto a la postulación de María Verónica Michelli para un cargo de jueza.

El motivo del rechazo presidencial radica en el vínculo familiar de la candidata, quien es cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista que llevó adelante la investigación periodística sobre el denominado caso $LIBRA.



La directiva de la Casa Rosada generó un cortocircuito inmediato con la conducción parlamentaria del oficialismo.

Rechazo de Patricia Bullrich y tensión en el Senado

La jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, rechazó de manera tajante la directiva del Poder Ejecutivo de avanzar contra la nominación de Michelli.



Esta postura de la legisladora cayó como una bomba de profundidad en la bancada oficialista, abriendo una grieta en la estrategia legislativa del Gobierno dentro de la Cámara de Senadores.

Según trascendió de fuentes parlamentarias, el intercambio entre Bullrich y el presidente Milei se desarrolló en términos pacíficos pero bajo un clima de extrema tensión política.

Durante la conversación, la senadora por la Capital le habría puesto a disposición su renuncia a la jefatura del bloque; sin embargo, el jefe de Estado desestimó la dimisión y rechazó su salida del cargo.

Continuidad institucional y debate interno

Hasta el momento, no existen precisiones ni indicios que apunten a un desplazamiento inminente de Bullrich de la conducción de la fuerza oficialista en el Senado. No obstante, el impacto definitivo de la crisis se terminará de mensurar durante las próximas horas.

La jefa de la bancada tiene previsto mantener un encuentro cara a cara con el resto de los senadores del espacio este miércoles, una vez que regrese de la provincia de Mendoza, adonde viajó para participar de una conferencia especializada en ciberseguridad.

En esa reunión interna se debatirá la posición definitiva del partido ante el tratamiento del pliego de la discordia.