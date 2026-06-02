El Gobierno le tolera la "visión diversa" a Patricia Bullrich sobre el pliego de la candidata a jueza

A regañadientes, en la Casa Rosada le aceptan la "visión diversa" que marcó en público la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, sobre el retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli. Es la segunda vez en pocos días que la cúpula violeta tolera administrar las diferencias con una aliada clave, a quien apuesta para que avancen los proyectos de reforma en el Congreso.

Así resumieron a cronica.com.ar fuentes de la Sede del Ejecutivo el acto desalineado de Bullirch que le siguió al que activó al presionar por la presentación "cuanto antes" de la declaración jurada de bienes que tiene pendiente le jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

"Pato es así, todo bien, lo esperábamos", respondían en el entorno del funcionario apuntado por entonces. Mientras se esperan novedades de los detalles patrimoniales (el documetno podría ingresar a la Oficina Anticorrupción esta semana o la próxima, prometen); la reacción de este lunes a otro movimiento contra la voluntad de Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no fue tan relajado.

Patricia Bullrich en la sesión que concluyó con la aprobación de la reforma laboral.

Esta vez, la postura de la Casa Rosada al mensaje de Bullrich fue ordenada y con clara decisión de evitar escalar un tironeo cuyo origen coincidió con la caída de la imagen de Milei en las encuestas, la cual recientemente parece haber tocado piso y mejorar, según sobrevuela los pasillos de Balcarce 50.

"Son miradas que no comprometen el rumbo ni la eficacia de la gestión", aseguraron fuentes oficiales al respecto. Bullrich se encargó de aclarar -al igual que afirman que lo hizo cuando "apuró" públicamente a Adorni- que habló previamente con el presidente Milei sobre su decisión de plantear la diferencia sobre el retiro del pliego.

La frase tiene similitudes con los primeros roces con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, cuando en Casa de Gobierno remarcaban que lo importante no eran las diferencias que exponía en público sino los resultados en el Senado a los proyectos enviados por el Presidente. Esa relación en la actualidad está rota.

Milei no quiere escalar ruidos y acepta la "objeción de conciencia"

La senadora con larga trayectoria política y exPRO sabe que es un pieza fundamental para la estrategia parlamentaria de la mesa política que conduce Karina Milei, "El Jefe".

Miembros que se sientan en esas reuniones aceptan su rol esencial para conseguir votos de socios y dialoguistas en la Cámara alta, tal cual los demostró Bullrich para la reforma laboral y otros. No ocultan, igualmente, su crispación con las jugadas individuales de Bullrich, también integrante de esa mesa chica.

Cara a cara en la Casa Rosada en la última reunión de mesa politica.

Lo de Milei parecen ser conciliaciones internas que conviven con la fama de inclemencia ante los que no acatan sus ordenes. Sin embargo, las mismas fuentes sumaron una mirada respecto al episodio sobre Bullrich y el pliego retirado de la candidata a jueza federal cuyo cuñado es el periodista de investigación Hugo Alconada Mon: "Dentro de un espacio diverso y amplio es natural que existan diferentes visiones sobre los distintos temas. Ha ocurrido en otras oportunidades", cerraron.

Por su parte, Bullrich viene de desmentir una candidatura presidencial para el 2027. Los rumores aparecieron en un momento difícil para el gobierno, apuntado por sospechas de corrupción y, ahora, llamado al debate por los "valores republicanos". Así, su mensaje en X hizo tronar las internas en las que Milei intenta imponer a fuerza de fotos, abrazos y más gestos públicos el equilibrio.

Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal.



Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar... — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2026

La Comisión de Labor Parlamentaria del Senado se reunirá este miércoles para definir los pliegos de candidatos a jueces federales que podría elevar a votación en la sesión de este jueves 4. Allí se definirán los nombres propuestos y si alguno es retirado.