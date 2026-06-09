Mauricio Macri cuestionó el ajuste de Milei en obra pública: "Este equilibrio fiscal es de mala calidad"

El ex presidente Mauricio Macri volvió a lanzar cuestionamientos sobre la gestión del gobierno de Javier Milei y consideró que el equilibrio fiscal que tiene "es de mala calidad" y que el país "se está descapitalizando" al no crecer en infraestructura.

"Todos sabemos que este equilibrio fiscal es de mala calidad porque un país que puede reinvertir para cuidar la infraestructura, se está descapitalizando", apuntó el ex mandatario, en la coversación anual de Camarco.

Pese a remarcar que "lo que hizo el Gobierno en pocos meses en muy meritorio", consideró que "no alcanza", porque "se necesita una reforma de segundo orden que potencie la infraestructura que nos haga crecer, y resuelva los problemas de pobreza, y allí el rol de la construcción es clave".

"Tenemos que dejar de estar cerrados al mundo. Nosotros usamos otra estrategia. Una alianza comercial con EEUU siempre ha funcionado porque ellos nos compran alimentos y energías, y en ese escenario nos ayudamos mutuamente", resaltó el ex presidente.

Por otra parte, resaltó la necesidad de que exista una "justicia independiente" para dar seguridad jurídica alo inversores, que hoy siguen sin ver que esto se manifieste y los ahce repansar en venir al país.

"El primer actor a la hora de despertar confianza no es un político ni un empresario. Son los jueces", consideró.