En el Día del Periodista, Mauricio Macri defendió la libertad de prensa y profundizó la distancia oficial

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, utilizó sus canales oficiales de comunicación para manifestar su respaldo al ejercicio periodístico en el marco de la celebración del Día del Periodista.

A través de un mensaje público, el dirigente político remarcó que el respeto por la libertad de expresión y de prensa representa un componente esencial del sistema republicano, un posicionamiento que expone y profundiza los matices metodológicos frente a la estrategia de confrontación habitual ejercida por el Poder Ejecutivo Nacional hacia los trabajadores del sector.

El respeto por la libertad de expresión y de prensa son los pilares quizás más importantes de la democracia. Feliz día para los periodistas y mi deseo de que siempre puedan hacer su trabajo seguros y en libertad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 7, 2026

Mensajes cruzados y diferencias con el Poder Ejecutivo

La manifestación pública del líder del PRO coincidió temporalmente con las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien también se distanció de la postura de la Casa Rosada al reivindicar la labor de las empresas de comunicación.

Mientras la titular del Senado garantizó que en la Cámara Alta "nunca vamos a limitar el acceso de quienes cumplen la tarea de informar", el presidente de la Nación decidió mantener su silencio público y continuar con su línea de acción directa.

En este contexto, la postura de Macri sumó volumen político a los pronunciamientos de diversos referentes de la oposición y de sectores aliados que eligieron revalorizar la tarea comunicativa como un contrapeso institucional.

El exmandatario enfatizó la necesidad de resguardar el marco normativo que ampara a los cronistas, señalando la importancia de que puedan desempeñarse "seguros y en libertad" durante el cumplimiento de sus funciones informativas.

Tensiones metodológicas en el arco político

El posicionamiento del expresidente visibilizó de forma nítida una brecha metodológica y ética en la forma de abordar la comunicación pública y la relación con las entidades de prensa.

Frente a la política de hostilidad discursiva que caracteriza al oficialismo actual, las expresiones de las principales figuras de la coalición legislativa apuntaron a reposicionar al periodismo profesional como un elemento indispensable para la transparencia democrática.

Por su parte, la vicepresidenta Villarruel había reclamado previamente un esquema periodístico "que investigue, que pregunte, que incomode cuando haga falta", completando un escenario de diferenciación interna que coloca el vínculo con los medios de comunicación en el centro del debate político contemporáneo.