La Gazeta, el periódico con el que Mariano Moreno buscó construir una nación

Cada 7 de junio se celebra en Argentina el Día del Periodista, una fecha que recuerda la aparición de La Gazeta de Buenos Ayres, el primer periódico de la etapa revolucionaria. Publicado por primera vez en 1810, apenas unos días después de la Revolución de Mayo, el medio se convirtió en una herramienta clave para comunicar las decisiones de la Primera Junta y fortalecer el nuevo proceso político que comenzaba a tomar forma en el Río de la Plata.

La iniciativa fue impulsada por Mariano Moreno, secretario de la Primera Junta y una de las figuras más influyentes del movimiento revolucionario. En una época en la que las noticias circulaban lentamente y la mayoría de la población tenía acceso limitado a la información, la creación de un periódico oficial representó un paso fundamental para consolidar el nuevo gobierno.

El primer número de La Gazeta salió a la calle el 7 de junio de 1810. Sus páginas incluían resoluciones de las autoridades, noticias internacionales, comunicados oficiales y textos destinados a explicar los cambios políticos que atravesaba el antiguo Virreinato del Río de la Plata. El objetivo era mantener informada a la población y generar respaldo para las decisiones de la Junta.

Moreno sostenía que los ciudadanos debían conocer los actos de gobierno para poder acompañarlos y evaluarlos. Bajo esa premisa, el periódico se transformó en un vehículo para difundir ideas vinculadas a la libertad, la representación política y la construcción de una identidad propia, diferenciada de la autoridad española.

Aunque se trataba de una publicación vinculada al gobierno revolucionario, La Gazeta sentó las bases de la actividad periodística en el país. Sus páginas reflejaron debates, conflictos y desafíos de una sociedad que comenzaba a transitar un proceso de transformación que desembocaría años después en la independencia.

Con el paso del tiempo, el periodismo argentino evolucionó junto con el país. La aparición de nuevos diarios, revistas, radios, canales de televisión y plataformas digitales amplió el alcance de la información y modificó las formas de comunicar. Sin embargo, el antecedente de 1810 continúa ocupando un lugar central en la historia de la prensa nacional.

La elección del 7 de junio como Día del Periodista fue establecida en 1938 durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas realizado en Córdoba. Allí se decidió homenajear a La Gazeta de Buenos Ayres y reconocer el papel que cumplió como pionera de la actividad periodística argentina.

Más de dos siglos después de aquella primera edición, la historia de La Gazeta sigue recordando la importancia de la información en la vida pública. Su aparición no solo representó el nacimiento de un periódico, sino también el comienzo de una tradición periodística que acompañó algunos de los momentos más trascendentes de la historia argentina.