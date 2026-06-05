Mauricio Macri cruzó al Gobierno: "No podemos permitir que se manosee nuestro sistema judicial"

Al encabezar un acto del PRO en la ciudad de Santa Fe, el ex presidente Mauricio Macri apuntó este viernes contra el Gobierno de Javier Milei, al que acusó de "manosear el Poder Judicial".

La advertencia del líder y fundador del partido amarillo sucede luego del aval del Senado al nombramiento como jueza de María Verónica Michelli, con la resistencia del Gobierno que había intentado retirar el pliego.

Una vez concluída la aprobación del pliego en la Cámara alta, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, señaló que Milei no tiene la obligación constitucional de firmar el decreto de nombramiento de Michelli.

"En estos días vimos cosas que no deberían suceder. Anuncios sobre la Justicia que se hacen, después se corrigen y se vuelven atrás. Eso daña, y si se daña a la Justicia, se daña la confianza", apuntó Macri.

Para el ex presidente, "el compromiso debe ser serio y definitivo para nombrar como corresponde a los jueces y fiscales vacantes".

"Abandonar y dejar a la Justicia con tanta acefalía es atentar contra la Justicia. Eso no puede ser improvisado. Si se hace y se anuncia, se tiene que cumplir porque estamos fortaleciendo la confianza que genera la inversión, y la inversión genera empleo", continuó.

"Tenemos que estar muy atentos a no manosear algo tan importante como es nuestro sistema judicial", lanzó el ex jefe de Estado en el marco de su gira "Próximo Paso".