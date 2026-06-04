Mauricio Macri celebró la aprobación de los pliegos de los jueces en el Senado

El expresidente Mauricio Macri celebró este jueves la aprobación de la totalidad de las postulaciones judiciales tratadas en la Cámara alta, entre las que se incluyó el pliego de Verónica Michelli, la candidata que el gobierno de Javier Milei intentó vetar.

Al respecto, el dirigente destacó el valor institucional del Poder Judicial y afirmó que los magistrados "tienen un rol clave para generar confianza, porque respetan la Constitución Nacional y dentro de eso los derechos de propiedad".

El referente del PRO sostuvo que el proceso de selección y nombramiento debe regirse estrictamente por criterios técnicos e institucionales, desmarcándose de las presiones de la Casa Rosada.

En ese sentido, el exmandatario remarcó: "Tenemos que nombrar los mejores jueces y estar seguros de que no necesitamos ser amigos de ninguno, porque cada uno tiene bien claro qué dice la Constitución y la va a hacer respetar".

Homenaje institucional en la Legislatura porteña

Las definiciones políticas se produjeron al ingresar a la Legislatura porteña, donde el exjefe de Estado recibió una distinción por haber participado del 76.° Campeonato Sudamericano de Bridge.

El reconocimiento fue impulsado por el legislador radical Francisco Loupias, un dirigente cercano a Daniel Angelici.

El encuentro contó con la presencia de diversas figuras del arco político local.

Entre los asistentes al recinto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvieron los legisladores Waldo Wolff, Laura Alonso, Gimena Villafruela, Rocío Figueroa, Pablo Donati, Patricia Inés Glize, Aldana Belén Crucitta, Silvia Lospennato e Ignacio José Parera, además del secretario administrativo Christian Gribaudo.

Quien no participó de la actividad oficial fue el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El trasfondo de la disputa por el pliego judicial

La toma de posición por parte de Mauricio Macri se inscribe en un escenario de fuerte debate sobre la cobertura de las vacantes en los tribunales federales.

El Poder Ejecutivo había intentado retirar de la consideración parlamentaria la postulación de Verónica Michelli para el Tribunal Oral Federal N.° 3 de La Plata debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon.

A pesar de la resistencia ejercida desde la cúpula de La Libertad Avanza, el bloque mayoritario en el Senado de la Nación rechazó la maniobra del oficialismo y avanzó con la convalidación de la abogada en su cargo, lo que expuso las diferencias de criterio entre el Gobierno y los sectores aliados en materia de designaciones de magistrados.