Mauricio Macri, sobre el gobierno de Milei: "Los enemigos pueden estar adentro"

El ex presidente Mauricio Macri habló sobre la gestión del gobierno nacional y sostuvo que "los enemigos pueden estar adentro", en torno a la gestión.

"Quiero ayudar a que este cambio se haga realidad para todos los argentinos. A veces en el cambio, los enemigos pueden estar afuera pero también adentro", afirmó el ex mandatario en un acto en Mendoza.

Por su parte, realizó una analogía con la capitanía de un barco, donde apuntó que "el barco se hunde" si no lo alertan al mandatario sobre el camino que adopta.

"Si imaginamos por un momento que el presidente es el capitán de un barco. Tiene peligros externos, cuando viene una tormenta o internos, que el casco tenga una fisura. El primero es más previsible, lo ves venir, como el populismo; pero el otro es silencioso y si alguien decide que no le vamos a decir al capitán para que no se haga mala sangre, a veces esa perdida avance y el barco se hunde y ya es irreversible", remarcó el ex presidente.

A su vez, le habló a su espacio y planteó: "El PRO tiene que estar listo cuando llegue el momento".

"El cambio necesita avanzar y para eso estamos nosotros", le dijo Macri a sus correligionarios del PRO.