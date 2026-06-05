La gira del "próximo paso" de Macri desembarca en Santa Fe

El ex presidente Mauricio Macri será este viernes el protagonista de una nueva jornada de la gira del "próximo paso" con la que busca reposicionar al PRO de cara a las elecciones del próximo año. En esta oportunidad, visitará Santa Fe en un evento que reunirá a los principales dirigentes partidarios de la región Centro del país.

Además, está previsto que el jefe de Estado se reúna con el gobernador radical Maximiliano Pullaro. El PRO es parte de la alianza de gobierno en Santa Fe, donde llegaron en 2023 a la vicegobernación a través de Gisela Scaglia, que el año pasado asumió como diputada nacional.

Maximiliano Pullaro, Mauricio Macri y Gisela Scaglia, durante una actividad en 2024.

Según se informó, durante su estadía en la provincia, Macri recorrerá con Pullaro las obras que se realizan para los Juegos Suramericanos y luego mantendrán un encuentro en la Casa de Gobierno.

Cómo será el acto de Macri en Santa Fe

El líder del PRO se trasladará por la tarde a Ríos de Gula, que es donde se llevará a cabo el evento del "Próximo Paso Centro". El acto principal comenzará a las 18:30.

La actividad constará de tres paneles temáticos: identidad y los valores del partido, actualidad del país y los distritos, y la oportunidad del PRO.

El discurso de Macri será entre las 19.30 y las 20. Antes hablarán, Rogelio Frigerio, Fernando de Andreis y Gisela Scaglia, entre otros, ya que al ser un evento de la región Centro, habrá oradores de Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Córdoba.

De esta forma, el ex jefe de Estado seguirá con su objetivo de que el PRO recupere el protagonismo perdido con la mira puesta en los comicios del próximo año.