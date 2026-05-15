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Viernes, 15 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
REPOSICIONAMIENTO

Macri encabeza un acto del PRO en el conurbano y prepara una gira por el interior

El ex presidente será el principal orador de un evento que se llevará a cabo este viernes en Olivos. Qué provincias visitará en las próximas semanas.

Mauricio Macri intenta reposicionar al PRO de cara a las elecciones de 2027 y con ese objetivo encabezará este viernes un acto en Vicente López, en la zona norte del Gran Buenos Aires, mientras que en las próximas semanas iniciará una gira por el interior del país.

El ex presidente busca revalidar al partido que fundó hace 20 años como "garantía del cambio" en medio de las dificultades que atraviesa la gestión de La Libertad Avanza que encabeza Javier Milei.

En este marco, Macri asistirá este viernes a una actividad del PRO que se realizará en Olivos. El encuentro arrancará a las 11 con el lanzamiento de "Radar PBA" en un panel en el que expondrán el diputado nacional Martín Yeza y la legisladora provincial Aldana Ahumada.

Luego se desarrollará una disertación política con la participación del diputado nacional y secretario General del PRO, Fernando De Andreis, el titular del bloque en la Cámara baja, Cristian Ritondo, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

El cierre estará a cargo de Macri, que hará hincapié en la necesidad de "defender al cambio" pero pensar en "el próximo paso".

Gira por el interior

En los próximos días, en tanto, el líder del PRO iniciará una gira por el interior del país. El 22 de mayo visitará Mendoza para encabezar un encuentro partidario mientras que el 5 de junio estará en la provincia de Santa Fe.

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