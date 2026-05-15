Alejandro Awada reveló cómo está Juliana luego de la nueva relación de Mauricio Macri: "Ella está muy..."

La separación entre Juliana Awada y Mauricio Macri fue una de las noticias que más repercusión generó a comienzos de 2026. Después de más de quince años juntos y una historia atravesada por la exposición pública, ambos decidieron ponerle punto final a la relación.

Mientras el expresidente volvió a apostar al amor y blanqueó su romance con Dolores Teuly, Juliana eligió el bajo perfil y mantenerse alejada de los medios. En este contexto, quien rompió el silencio fue su hermano, Alejandro Awada, que habló del presente de la empresaria en una entrevista con Infobae.

Durante la charla, el actor repasó distintos momentos de su carrera y recordó trabajos emblemáticos como "Verdad Consecuencia", "Los Simuladores" e "Historia de un Clan". Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando apareció el nombre de Juliana.

En medio de la entrevista, la periodista Tatiana Schapiro mencionó la presencia de Juliana Awada en el estreno teatral de su hermano. "Te fue a ver la familia, la vimos a Juliana", comentó la conductora al recordar las imágenes que circularon del evento.

En ese instante, el papá de Nai Awada reaccionó con humor, pero dejando en claro que no quería profundizar demasiado sobre la vida privada de su hermana. "No seas mala, no me preguntes por Juliana", lanzó entre risas.

A pesar de intentar esquivar el tema, el actor finalmente terminó dando una breve definición sobre cómo se encuentra la empresaria después de la ruptura con Mauricio Macri y tras conocerse el nuevo romance del exmandatario. "Juliana está muy bien, está bárbara", expresó su hermano de manera contundente.

Luego prefirió volver a enfocarse en el plano familiar y artístico, destacando el acompañamiento que recibió durante el estreno de la obra. "Me importa mucho la mirada de mi madre y de mis hermanos y tenía muchas ganas de que les gustara la obra. Y les gustó mucho", agregó emocionado.

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

La ruptura entre Mauricio Macri y Juliana Awada se confirmó oficialmente a comienzos de 2026 y marcó el final de una relación de más de quince años. La noticia generó una enorme repercusión mediática debido al perfil público de ambos y al bajo perfil que históricamente mantuvo la ex primera dama.

En aquel momento, Juliana eligió expresarse con cautela y mantener cierta distancia de la exposición pública. "Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado", manifestó tras conocerse la separación.

El posteo de Juliana Awada tras la separación de Mauricio Macri.

El nuevo romance de Mauricio Macri

Mientras Juliana optó por el silencio y la tranquilidad, en las últimas semanas Mauricio Macri volvió a ocupar titulares tras conocerse su vínculo sentimental con Dolores Teuly.

Según trascendió, la relación comenzó a consolidarse durante encuentros compartidos dentro del círculo social del expresidente y se fortaleció con el paso de los meses.

La noticia volvió a colocar a la familia Awada en el centro de la escena mediática.

El fuerte vínculo familiar entre los Awada

Más allá de la exposición pública, Alejandro dejó en evidencia la cercanía y el apoyo que existe dentro de su familia.

La presencia de Juliana en el estreno teatral de su hermano fue interpretada como una clara muestra de acompañamiento en un momento importante de su carrera artística.

Mientras tanto, el actor eligió mantener la privacidad de su hermana y evitar entrar en polémicas vinculadas a la separación o al nuevo romance de Macri.

La historia de Juliana Awada y Mauricio Macri continúa despertando interés público, especialmente después de conocerse que ambos comenzaron etapas diferentes en sus vidas.

Sin embargo, Alejandro Awada dejó una definición simple pero contundente sobre el presente de su hermana, dejando en claro que atraviesa este momento con tranquilidad y acompañada por su entorno más cercano.