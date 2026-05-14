Quién es Dolores Teuly, la presunta nueva pareja de Mauricio Macri

Mauricio Macri vuelve a ser foco de atención aunque esta vez no por cuestiones políticas sino porque habría comenzado una nueva relación sentimental luego de lo que fue la separación de Juliana Awada, oficializada a mediados de enero. Quien habría conquistado al líder del PRO es Dolores "Lola" Teuly, una empresaria que trabajó en Ceremonial y Protocolo durante su gestión y que hoy dirige un emprendimiento propio.

La mujer tiene 46 años por lo que es 21 años más joven que el ex presidente, que cumplió 67 en febrero pasado.

"Están comenzando una relación. Todo es muy reciente pero están súper contentos", aseguraron amigos de ambos al portal Infobae.

Dolores tiene 46 años y es 21 años más joven que Macri (Foto Facebook Lola Teuly).

Cómo conoció Macri a "Lola" Teuly

Macri y quien sería su nueva noviaen el casamiento del padre de ella, cuando el ex presidente estaba casado con su segunda esposa Bettina Menditeguy.

Además, el hermano mayor de Lola es uno de los mejores amigos de Fernando de Andreis, diputado nacional del PRO y quien fuera secretario General de la Presidencia durante el gobierno de Macri.

Fue por intermedio del actual legislador que Dolores comenzó en 2015 a trabajar en el equipo de Ceremonial y Protocolo, donde permaneció incluso durante parte de la gestión de Alberto Fernández hasta que renunció para dedicarse a un emprendimiento personal: una empresa vinculada a la comercialización de alfombras.

Estuvo casada con Gastón Cami, con quien tuvo dos hijos. Luego se separó y formó nueva pareja con un hombre más grande con el que tuvo una hija en 2018.

En redes sociales mantiene un perfil bajo y las pocas publicaciones que realizó son de fotos con familiares y amigos.

Lola Teuly se desempeñó en Ceremonial y Protocolo durante el gobierno de Macri (Foto Facebook Lola Teuly).

La relación entre Macri y Lola Teuly se habría iniciado en marzo tras coincidir en el cumpleaños del relacionista público Leo Mateu que se llevó a cabo en un salón de Costanera Norte

Macri viene de tres casamientos: de 1981 a 1991 con Ivonne Bordeu, con quien tuvo tres hijos; de 1994 a 2005 con Bettina Menditeguy, y de 2010 a 2026 con Juliana Awada, la madre de Antonia, la menor de sus hijos.