Mauricio Macri: "El PRO no nació solo para ganar una elección, existe para garantizar que el país no retroceda"

El escenario político nacional vibró con las definiciones de Mauricio Macri durante el congreso partidario del PRO.

Ante una audiencia compuesta por gobernadores, jefes comunales, parlamentarios y las bases de la fuerza, el expresidente buscó redefinir el propósito de su plataforma política en el actual esquema de poder.

Macri centró su discurso en la naturaleza fundacional de su partido, alejándolo de una visión meramente electoralista.

En ese sentido, el dirigente fue contundente al establecer las metas a largo plazo de la organización que lidera.



"El PRO no nació solo para ganar una elección, existe para garantizar que el país no retroceda", sentenció el referente frente a la dirigencia.

Equilibrio político y rechazo al populismo

En cuanto al vínculo con la actual administración de La Libertad Avanza (LLA), el exjefe de Estado fue cuidadoso al equilibrar el apoyo con la autonomía crítica.

Si bien reconoció que existen puntos de fricción con las políticas de Javier Milei, subrayó que la prioridad absoluta es evitar el retorno de gestiones anteriores que el espacio considera perjudiciales para la Argentina.

Al respecto, Macri despejó dudas sobre su posicionamiento frente al Ejecutivo actual y la oposición: "No coincidimos en todo con el gobierno del presidente Javier Milei, pero tampoco le daremos una excusa al ‘populismo' para ‘volver'".

Con estas declaraciones, el PRO busca consolidarse como un aliado estratégico que prioriza la estabilidad institucional por encima de las discrepancias puntuales, manteniendo su fisonomía propia dentro del arco político nacional.