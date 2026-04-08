Se cumplen 25 años del "Topo Gigio" de Riquelme en Boca: cómo se originó ese festejo

Es uno de esos festejos que trascendieron épocas y fronteras. Se trata del "Topo Gigio" de Juan Román Riquelme, una desafiante celebración que quebró su relación con la dirigencia y aceleró su salida de Boca. Ocurrió hace 25 años, el 8 de abril de 2001, cuando el "Xeneize" goleó por 3-0 a River en el Superclásico disputado en la Bombonera. Pero, ¿por qué ese festejo?

Con Boca ganando 1-0, Riquelme se hizo cargo de un penal que, tras ser atajado en primera instancia por Franco Costanzo, el enganche pudo aprovecha el rebote para marcar de cabeza el 2-0, mientras que Guillermo Barros Schelotto marcó el 3-0 un rato más tarde. Pero el festejo de Román ya se había robado todas las miradas.

Riquelme corrió hasta la mitad de la cancha, detuvo furiosamente su marcha, puso sus dos manos detrás de sus orejas y se mantuvo inmóvil en esa posición escuchando el alarido de la multitud. Su mirada desafiante apuntaba al palco oficial, donde a excepción de Mauricio Macri, presidente del club en ese momento, estaba gran parte de la comisión directiva.

La bronca del jugador hacia la dirigencia comenzó tras el pedido de un reconocimiento de dinero importante para los jugadores por los logros obtenidos: más de dos millones de dólares. Es que Boca venía de ganar tres torneos locales, dos Libertadores y una Intercontinental al ritmo de Román quien, según su entorno, recibía la misma prima que un juvenil del plantel. Macri, por su parte, argumentó que el contrato firmado y vigente había sido acordado por ambas partes y no ameritaba modificaciones.

Otro punto del conflicto se produjo cuando del lado del presidente circuló la versión de un adelanto de 500 mil dólares a favor del futbolista para que pudiera comprase una casa. Dicho dinero figuraba como pérdida en el balance anual de la institución.

"El festejo es para mi hija porque le encanta el Topo Gigio", fue la irónica respuesta de Riquelme ante la pregunta obligada sobre tamaño festejo. Lo cierto es que la relación entre la dirigencia y el jugador ya estaba absolutamente rota y, tiempo más tarde, decantó en su venta al Barcelona.

El "Topo Gigio" de Riquelme en el Superclásico ante River: