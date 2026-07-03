Cabo Verde le hizo un partidazo a Argentina y se despidió del Mundial con la frente muy alta

Cabo Verde quedó eliminado del Mundial 2026 en los 16avos de final tras caer 3-2 ante Argentina en tiempo extra, pero se despidió del certamen habiendo dejado una de las historias más atractivas de esta edición de la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Bubista llegó al cruce ante el campeón del mundo luego de protagonizar una fase de grupos sin derrotas, con tres empates que le permitieron quedarse con el segundo puesto del Grupo H, tan solo detrás de España, que terminó como líder con puntaje ideal. En esa misma zona, la gran perjudicada fue Uruguay, que quedó eliminado en primera ronda pese a haber sido una de las selecciones señaladas como candidatas del grupo.

Ante Argentina, Cabo Verde no se guardó nada. Consiguió empatar el partido en tiempo regular e igualó nuevamente en la prórroga con un golazo de Sidny Lopes Cabral, que ajustó un derechazo al ángulo tras engancharse hacia dentro dentro del área. La resistencia caboverdiana se extendió hasta los instantes finales del alargue, cuando Argentina logró destrabar el resultado para clasificarse a los octavos de final.

La figura de Vozinha

Uno de los grandes protagonistas del equipo africano fue el arquero Vozinha, quien sostuvo a su equipo con intervenciones clave a lo largo de todo el encuentro y se convirtió, junto a Lionel Messi, en uno de los nombres propios del cruce. Su nivel bajo los tres palos había sido determinante también durante la fase de grupos, donde Cabo Verde no recibió goleadas pese a enfrentar rivales de mayor jerarquía como España y Uruguay.

La actuación del arquero y de todo el equipo consolidó a Cabo Verde como una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, en su primera participación en la historia de las Copas del Mundo.