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LARGA ESPERA

Ancelotti confirmó que Neymar está para jugar en el Mundial 2026, pero no lo confirmó como titular en Brasil

En las últimas horas, Carlo Ancelotti despejó las dudas sobre Neymar y reveló que, en caso de precisarlo en el Mundial 2026, está para disputar 90 minutos.

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Sin demasiado brillo, Brasil avanza en el Mundial 2026 y, el próximo domingo, se medirá ante Noruega en busca del pase a los cuartos de final.

En ese marco, el entrenador de la VerdeamarelaCarlo Ancelotti, brindó una entrevista en la que el principal tema tuvo que ver con Neymar y su estado físico.

Luego de no estar disponible en las dos primeras fechas de la fase de grupos, el astro tuvo minutos ante Escocia y fue al banco frente a Japón. Consultado al respecto, el DT italiano reveló que "está para jugar", pero le puso paños fríos a una eventual titularidad.

"Lo importante es que puede jugar. Cuando entienda que el equipo lo necesita, lo pondré. Pero sí, está para jugar 90 minutos", afirmó Carletto en diálogo con Folha de São Paulo.

Por otra parte, el estratega de 67 años se refirió a cómo Ney se está tomando este proceso y valoró que es "muy respetuoso".

"No está contento con la situación, pero se está comportando muy bien. Está entrenando muy bien. Neymar es muy respetuoso, amable y querido por los compañeros. Es una figura importante en el equipo porque tiene calidad y es una persona muy humilde", puntualizó.

Además, completó: "Estoy muy contento con él. Y, obviamente, quiere jugar, como siempre ha jugado. No pide 'quiero jugar', pero eso está bastante claro. Y es positivo. Un jugador no puede estar contento en el banco".

Antes de finalizar, Ancelotti analizó al conjunto escandinavo, consideró que es un "buen equipo" y le tiró flores a Erling Haaland.

"Noruega es un buen equipo, con buenos jugadores. Haaland es uno de los mejores jugadores del mundo. Siempre es difícil. Pero confiamos en que haremos un buen partido", concluyó.

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