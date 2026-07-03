Franco Colapinto quedó disconforme tras la Qualy Sprint del GP de Gran Bretaña: "El auto no es estable"

Franco Colapinto estuvo falto de ritmo con su Alpine y arrancará en el decimocuarto puesto la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1.

Una vez terminada su participación en la Qualy Sprint, se expusieron las radios del argentino, que dejaron una idea de lo que piensa del monoplaza y lo que pasó en pista.

"El auto no es estable. Destrocé las gomas traseras, las perdí en la curva 6", expresó el piloto tras el fallido intento de meterse en SQ3.

Luego, el Colapinto dialogó con la prensa internacional y siguió con el mismo criterio: "Bastante duro, el auto se sentía muy al límite, muy inestable y bastante difícil de manejar hoy".

"En los entrenamientos libres fue un poco mejor y luego en la clasificación sprint realmente tuvimos problemas con el auto. Creo que simplemente no pudimos poner el coche en un lugar estable para mantener la velocidad, y la velocidad alta estuvo al límite todo el tiempo. Así que no fue una clasificación sprint muy fuerte, pero sí, hay mucho trabajo por hacer esta noche", cerró.