La preocupación de Franco Colapinto sobre el rendimiento del Alpine en el GP de Gran Bretaña: "Vamos a ir lentos"
Franco Colapinto se mostró preocupado el rendimiento del Alpine en el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1.
Franco Colapinto se mostró optimista de cara al GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1 al revelar que Alpine trabajó en solucionar los problemas del monoplaza, aunque hizo hincapié en un punto que genera malestar: las complejidades del trazado para recuperar energía eléctrica.
"En la previa del año sabíamos que Silverstone, Australia y Suzuka iban a ser las pistas más difíciles en cuanto a la energía. En las rectas vamos a ir lentos y las curvas van a ser difíciles. Es muy difícil llegar con energía al final de la vuelta", argumentó el argentino en diálogo con ESPN.
En esta misma línea, remarcó: "Silverstone es una pista muy linda por poder poner el auto al límite en las curvas rápidas. Este año va a ser un poco distinto y no vamos a poder hacer las curvas al límite. Hasta que no lo veamos en pista, no lo sé. La sensación fea es la de ir a fondo y perder mucha velocidad. Eso lo que no nos gusta a los pilotos y lo que nos cuesta entender. Ir bajando cambios en la recta o estar con el pie en el acelerador a fondo y bajar cambios, no es algo muy lindo o natural".
Por otro lado, el piloto puntualizó en el enorme trabajo que se realizó la escudería para dar un salto en su rendimiento: "Estuve en la fábrica varios días seguidos entendiendo cosas y trabajando para darme cuenta qué era lo que pasaba, el por qué Austria fue tan mal. Tuvimos limitaciones nuevas y un poco que me recordaban al año pasado. Creo que un poco entendimos el por qué".
Colapinto cerró diciendo que la carrera en Silverstone va a tener sus complejidades: "Va a ser una pista dura, va a haber muchas curvas rápidas y equipos como Audi o Racing Bulls son mucho más rápidos que nosotros ahí. Nos va a costar, pero estamos más positivos que en Austria. Nos da tranquilidad entender las cosas que pasaron".