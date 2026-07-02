La preocupación de Franco Colapinto sobre el rendimiento del Alpine en el GP de Gran Bretaña: "Vamos a ir lentos"

Franco Colapinto se mostró optimista de cara al GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1 al revelar que Alpine trabajó en solucionar los problemas del monoplaza, aunque hizo hincapié en un punto que genera malestar: las complejidades del trazado para recuperar energía eléctrica.

"En la previa del año sabíamos que Silverstone, Australia y Suzuka iban a ser las pistas más difíciles en cuanto a la energía. En las rectas vamos a ir lentos y las curvas van a ser difíciles. Es muy difícil llegar con energía al final de la vuelta", argumentó el argentino en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, remarcó: "Silverstone es una pista muy linda por poder poner el auto al límite en las curvas rápidas. Este año va a ser un poco distinto y no vamos a poder hacer las curvas al límite. Hasta que no lo veamos en pista, no lo sé. La sensación fea es la de ir a fondo y perder mucha velocidad. Eso lo que no nos gusta a los pilotos y lo que nos cuesta entender. Ir bajando cambios en la recta o estar con el pie en el acelerador a fondo y bajar cambios, no es algo muy lindo o natural".

Por otro lado, el piloto puntualizó en el enorme trabajo que se realizó la escudería para dar un salto en su rendimiento: "Estuve en la fábrica varios días seguidos entendiendo cosas y trabajando para darme cuenta qué era lo que pasaba, el por qué Austria fue tan mal. Tuvimos limitaciones nuevas y un poco que me recordaban al año pasado. Creo que un poco entendimos el por qué".

Colapinto cerró diciendo que la carrera en Silverstone va a tener sus complejidades: "Va a ser una pista dura, va a haber muchas curvas rápidas y equipos como Audi o Racing Bulls son mucho más rápidos que nosotros ahí. Nos va a costar, pero estamos más positivos que en Austria. Nos da tranquilidad entender las cosas que pasaron".