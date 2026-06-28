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La fuerte confesión de Franco Colapinto por su largada en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1

Franco Colapinto hizo sentidos comentarios tras su mala performance durante el Gran Premio de Austria de Fórmula 1.

Juan Riera
Juan Riera
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Franco Colapinto charló con la prensa tras su posición 15° en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 y aclaró uno de los puntos fundamentales sobre los sucedido con su larga. El piloto argentino había comenzado 16°, pero en los primeros instantes quedó último y explicó las razones cuando en la transmisión oficial se había hablado de un toque.

"Siempre largamos bien y hoy, reaccioné bien, tuve unos buenos primeros dos, tres metros y después se quedó parado el auto", afirmó.  "Fue un día muy malo, sin ningún tipo de ritmo, muy lento", agregó dando a entender que nunca le encontraron el punto justo al monoplaza de Alpine. 

Fue el mismo Colapinto quien quiso explicar lo que sucedido en el inicio, que lo dejó sin margen de maniobra, cuando en el vivo se había hablado de un toque de Lance Stroll.   "No me tocó nadie. Largué, me quedé sin potencia y me empezaron a pasar. No sé qué paso, nos quedamos sin boost. Hay que entender el por qué; fue un finde difícil con el motor y la parte eléctrica" , aclaró.

Fecha y horario del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1

  • Práctica 1: Viernes 3 de julio (08:30 hs)
  • Clasificación Carrera Sprint: Viernes 3 de julio (12 hs)
  • Carrera Sprint: Sábado 4 de julio (11 hs)
  • Carrera Principal: Domingo 5 de julio (11:hs)
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