Franco Colapinto hizo mea culpa tras no poder llegar a la última parte de la clasificación para el Gran Premio de Austria: "Me equivoqué..."

Este sábado, Franco Colapinto se despidió de la clasificación en la Q2 y largará el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 en el decimosexto lugar .

Luego de la prueba en el Red Bull Ring, el piloto de Alpine analizó la jornada y lamentó el haberse quedado a las puertas de pelear por uno de los primeros diez puestos de la grilla.

"Una pena. El auto andaba bien. Creo que estamos un poco mejor que ayer, un poco más competitivos; podría haber sido una mejor qualy", comenzó.

En esa línea, se refirió al último intento del ensayo en el que, al estirar la frenada, se pasó de largo y admitió que ese error le costó caro.

¡A SEGUIR, FRANCO! Colapinto se salió de la pista y quedó 16° en la Q2 del #AustrianGP.



%uD83D%uDCFA Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/UY57XqitiX — SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2026

"En la curva uno frené un poco fuerte, bloqueé un poco atrás, tuve un snap muy grande y no pude hacer vueltas en la Q2. Una lástima porque en la Q1 estábamos dentro de todo bien, pero bueno, después no fue una buena Q2", manifestó.

Por otra parte, el argentino confió en que, para la carrera de este domingo, el auto tendrá un buen ritmo en el trazado austriaco.

%uD83D%uDDE3 | Franco Colapinto post clasificación!



"Una pena, el auto andaba bien. Creo que estábamos un poco mejor que ayer, estábamos más competitivos, podría haber sido una mejor qualy"



©%uFE0F | ESPN pic.twitter.com/MXIvhosVQt — FC43 (@dailycolapinto) June 27, 2026

"En carrera vamos a ir bien, estamos enfocados en eso. Hay que trabajar para mañana", concluyó el pilarense de 22 años.

El evento principal del fin de semana, en el que Colapinto intentará sumar puntos al igual que en el pasado Gran Premio de Barcelona, será mañana desde las 10:00.