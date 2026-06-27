A MEJORAR
Práctica Libre 3 del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 EN VIVO: Colapinto mejora su tiempo y queda 13°
Franco Colapinto ya prueba nuevo alerón de su Alpine en la práctica libre 3 del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, previo a lo que será la clasificación para la carrera de mañana.
Franco Colapinto está en la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Las actualizaciones en el Apine, entre ellas el alerón delantero, por el momento no dieron el resultado que esperaba y desconcertaron al piloto argentino, quien fue 8° en la primera prueba del viernes y 16° en la segunda.
Seguí el minuto a minuto de la FP3 del GP de Austria de Fórmula 1
- 8.19 - 1.08.131 Colapinto mejora y queda 13°
- 8.10 - Colapinto pisó la leca, volvió a boxes y perdió la vuelta
- 8.04 - 1.07.134 Antonelli no para de batir récords
- 8.00 - 1.09.156 Colapinto mejora su tiempo y está 15
- 7.58 - 1.07.533 Antonelli sigue firme
- 7.53 - 1.08.373 Pierre Gasly queda cuarto con su Alpine
- 7.52- 1.07.533 Kimi Antonelli muestra sus credenciales
- 7.48 - 1.07.832 Lando Norris
- 7.45 - 1.10.537 Checo Pérez
- 7.44 - 1.09.230 Hadjar
- 7.42 - 1.09.829 la primera salida de Colapinto
- 7.33 - Franco Colapinto se sube al Alpine
- 7.31 - Checo Pérez fue el primero en salir, tras no ver acción ayer.
- 7.30 - Cadillac es el primero en probar.