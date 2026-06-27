Práctica Libre 3 del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 EN VIVO: Colapinto mejora su tiempo y queda 13°

Franco Colapinto está en la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Las actualizaciones en el Apine, entre ellas el alerón delantero, por el momento no dieron el resultado que esperaba y desconcertaron al piloto argentino, quien fue 8° en la primera prueba del viernes y 16° en la segunda.

Seguí el minuto a minuto de la FP3 del GP de Austria de Fórmula 1

8.19 - 1.08.131 Colapinto mejora y queda 13°

8.10 - Colapinto pisó la leca, volvió a boxes y perdió la vuelta

8.04 - 1.07.134 Antonelli no para de batir récords

8.00 - 1.09.156 Colapinto mejora su tiempo y está 15

7.58 - 1.07.533 Antonelli sigue firme

7.53 - 1.08.373 Pierre Gasly queda cuarto con su Alpine

7.52- 1.07.533 Kimi Antonelli muestra sus credenciales

7.48 - 1.07.832 Lando Norris

7.45 - 1.10.537 Checo Pérez

7.44 - 1.09.230 Hadjar

7.42 - 1.09.829 la primera salida de Colapinto

7.33 - Franco Colapinto se sube al Alpine

7.31 - Checo Pérez fue el primero en salir, tras no ver acción ayer.

7.30 - Cadillac es el primero en probar.

Las fotos y video de la FP3 del GP de Austria de Fórmula 1

Sainz dives out of the way of Lawson at Turn 9, taking to the run-off %uD83D%uDCA8



The Williams driver had earlier been given a warning for driving too slowly %u26A0%uFE0F#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/TvZsnSulNk — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Antonelli lays down his benchmark flying lap, but Russell is not far adrift on his third flyer! %uD83D%uDFE3%uD83D%uDC40



1. Antonelli %u23F1%uFE0F 1:07.533

2. Russell %u23F1%uFE0F +0.017s

3. Leclerc %u23F1%uFE0F +0.155s

4. Verstappen %u23F1%uFE0F +0.213s

5. Hamilton %u23F1%uFE0F +0.257s#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/0WISN0DAtM — Formula 1 (@F1) June 27, 2026



¡FRANCO EN ACCIÓN EN LA ÚLTIMA PRÁCTICA! Colapinto salió a pista en Spielberg para realizar las últimas pruebas antes de la Qualy en Spielberg.



%uD83D%uDCFA #AustrianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VRys2skYIm — SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2026

Screeching through the braking zone! %uD83E%uDD2F



A double front lock-up for Sergio Perez into Turn 1 early on in FP3 %uD83D%uDCA8#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/YEDEMWv4Ks — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Comenzó la FP3 del #AustrianGP %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF9



%uD83D%uDCFA Seguí toda la actividad de la Fórmula 1®%uFE0F en la pantalla de Fox Sports y en nuestro canal de YouTube. pic.twitter.com/8V6jTLshOj — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 27, 2026