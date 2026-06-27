Colapinto vuelve a la acción en la Fórmula 1: cronograma y horarios del GP de Austria

Luego del Gran Premio de España, donde Lewis Hamilton se quedó con la victoria y Franco Colapinto terminó en el décimo puesto para sumar un punto con Alpine, la Fórmula 1 continúa con una nueva fecha del calendario 2026. La Máxima desembarca este fin de semana en el Red Bull Ring para disputar el Gran Premio de Austria.

El piloto argentino ya comenzó su actividad en Spielberg con un sólido rendimiento durante la primera práctica libre. A pesar de sufrir un inconveniente en el ala delantera que lo obligó a permanecer varios minutos en boxes, Colapinto logró recuperarse y finalizó la sesión en el octavo lugar con un tiempo de 1m08s962, dejando buenas sensaciones de cara al resto del fin de semana.

Este sábado continuará la acción del certamen, a la espera de la carrera de mañana. Conocé acá el cronograma completo.

El cronograma completo del GP de Austria

Los horarios, correspondientes a la Argentina, son los siguientes:

Sábado 27 de junio

Práctica Libre 3: 7:30 a 8:30.

Clasificación: 11:00 a 12:00.





Domingo 28 de junio

Carrera: 10:00.





Colapinto buscará seguir sumando confianza con el Alpine y repetir o mejorar la actuación que tuvo en Barcelona, donde logró terminar entre los diez mejores.

Cómo es el circuito del Gran Premio de Austria

El Red Bull Ring, ubicado en Spielberg, es uno de los trazados más veloces del calendario de la Fórmula 1. Inaugurado en 1996 sobre la base del histórico Österreichring, se caracteriza por sus largas rectas, importantes desniveles y curvas rápidas que exigen al máximo tanto a los pilotos como a los monoplazas.

El circuito cuenta con una longitud de 4,318 kilómetros y la carrera se disputa a 71 vueltas, para completar una distancia total de 306,452 kilómetros.

Además, posee 16 curvas, combinando sectores de alta velocidad con frenadas muy exigentes que suelen ofrecer buenas oportunidades de sobrepaso.

El récord de vuelta permanece en poder de Kimi Räikkönen, quien marcó un tiempo de 1:06.957 durante la temporada 2018.



