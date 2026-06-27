Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 en vivo: a qué hora corre y cómo verlo por TV y ONLINE

Luego del rendimiento irregular en las sesiones de entrenamientos del viernes y en la práctica libre 3 de este sábado por la madrugada, Franco Colapinto busca a bordo de su Alpine hace una buena clasificación en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1.

La acción comenzará a las 11 en el autódromo Österreichring, más conocido como Red Bull Ring, situado en la villa de Spielberg, con televisación tanto de Fox Sports como de Disney + Premium.

El piloto argentino comenzó bien la práctica de la mejor manera la jornada del viernes al finalizar 8° en la primera sesión de entrenamientos, en la segunda tuvo dificultades y finalizó en la posición 16°, en una sesión dominada por Kimi Antonelli, líder del Campeonato de Pilotos.

"El nuevo alerón no funcionó como esperábamos", argumentó el argentino, aclarando que "En la FP1 arranqué con el alerón viejo y no funcionó, luego cambié al alerón nuevo y tampoco funcionó como esperábamos. Es frustrante porque esperábamos un cambio muy grande entre uno y otro".

Cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 por TV y ONLINE

El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 será televisado por televisión por Fox Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Disney + Premium, Telecentro Play y F1TV.

A qué hora se corre la clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 país por país

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 11 hs

Bolivia y Venezuela: 10 hs

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 9 hs

México: 8 hs

España: 16 hs