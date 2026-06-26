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Franco Colapinto explotó tras las prácticas en el GP de Austria de la Fórmula 1: "Fue bastante frustrante"

Franco Colapinto terminó 16° en la segunda práctica del GP de Austria de la Fórmula 1 y se mostró frustrado con su Alpine.

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Franco Colapinto quedó octavo en la primera práctica libre del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 y luego cayó al 16° lugar en el segundo entrenamiento.

El argentino explicó que el equipo realizó modificaciones importantes en su Alpine después de no sentirse cómodo durante la práctica inicial, pero el resultado fue aún peor.

"Para la FP2 hicimos cambios grandes porque el auto no iba bien, iba bastante mal en la FP1. Estaba bastante desconectado, en las curvas lentas hacía una cosa, en las curvas rápidas hacía lo opuesto, entonces era un poco complicado de trabajar. Hicimos cambios muy grandes y fue todo peor todavía", sostuvo el piloto.

"Así que fue un día en el que el auto no estuvo en la ventana correcta en ningún momento y creo que todavía no pudimos entender por qué", agregó.

"Hay que trabajar hoy a la noche. Hay que entender un poco la razón de los problemas que tenemos y por qué también el alerón no está funcionando como esperábamos", cerró Colapinto.

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