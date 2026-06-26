Franco Colapinto terminó 16° en la práctica 2 para el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

En la segunda práctica libre para el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, Franco Colapinto tuvo una actuación discreta y culminó en el decimosexto lugar.

Luego del gran octavo puesto que consiguió en el primer ensayo, el piloto argentino de Alpine apenas mejoró su tiempo y marcó un 1:08.031 tras 28 giros.

De esta manera, el pilarense finalizó cinco posiciones detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y a casi dos segundos de la cima.

A Friday well spent in the mountains %uD83C%uDFC1 pic.twitter.com/UnrEPhQ89s June 26, 2026

Por otra parte, Kimi Antonelli (Mercedes) volvió a dominar con un tremendo 1:07.014 que lo dejó por delante de los dos corredores de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris.

Kimi Antonelli goes fastest to round out Friday, ahead of the McLaren duo of Oscar Piastri and Lando Norris %uD83D%uDC4F



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La agenda de Colapinto continuará mañana con el tercer ensayo desde las 7:30, mientras que a las 11:00 se disputará la clasificación para la carrera del domingo, la cual tendrá lugar en el Red Bull Ring a partir de las 10:00.