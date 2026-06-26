Franco Colapinto terminó 16° en la práctica 2 para el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1
Luego de un buen inicio por la mañana, Franco Colapinto no pudo sostener el ritmo y finalizó en el decimosexto puesto de la práctica libre 2 para el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1.
En la segunda práctica libre para el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, Franco Colapinto tuvo una actuación discreta y culminó en el decimosexto lugar.
Luego del gran octavo puesto que consiguió en el primer ensayo, el piloto argentino de Alpine apenas mejoró su tiempo y marcó un 1:08.031 tras 28 giros.
De esta manera, el pilarense finalizó cinco posiciones detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y a casi dos segundos de la cima.
Por otra parte, Kimi Antonelli (Mercedes) volvió a dominar con un tremendo 1:07.014 que lo dejó por delante de los dos corredores de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris.
La agenda de Colapinto continuará mañana con el tercer ensayo desde las 7:30, mientras que a las 11:00 se disputará la clasificación para la carrera del domingo, la cual tendrá lugar en el Red Bull Ring a partir de las 10:00.