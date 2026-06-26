Nico Paz seguirá en Como: el acuerdo con el Real Madrid incluye una cláusula de recompra

Nico Paz continuará su carrera en el Como de Italia luego de que el club alcanzara un acuerdo con el Real Madrid para retener al mediocampista argentino. Si bien el conjunto español había ejecutado la cláusula de recompra que tenía sobre el futbolista, finalmente ambas instituciones redefinieron la operación y el volante seguirá creciendo en la Serie A.

Según trascendió, el nuevo entendimiento contempla que Como mantenga al jugador en su plantel, mientras que el Real Madrid conservará una cláusula de recompra, una herramienta que le permitirá recuperar al argentino si considera que llegó el momento de sumarlo a su primer equipo.

Por qué Nico Paz no volverá al Real Madrid

El Real Madrid había decidido ejercer la opción de recompra por 9 millones de euros, una cláusula incluida cuando transfirió al futbolista al conjunto italiano. Sin embargo, la voluntad del jugador de continuar en Italia y el interés de Como por retenerlo cambiaron el rumbo de la negociación.

El club dirigido por Cesc Fàbregas realizó un importante esfuerzo económico para quedarse con los derechos del mediocampista, en una operación valuada en 60 millones de euros. De esta manera, el conjunto italiano consolida a una de las figuras de su proyecto deportivo.

La decisión también fue respaldada por el propio Nico Paz, quien considera que en Como encontró el escenario ideal para seguir creciendo, con continuidad, protagonismo y la confianza del cuerpo técnico.

El Real Madrid mantiene el control sobre el futuro del argentino

Aunque el volante no regresará por ahora al Santiago Bernabéu, el Real Madrid no perdió el control sobre su futuro. El acuerdo contempla una cláusula de recompra cercana a los 80 millones de euros, por lo que el club español podrá recuperarlo si decide incorporarlo en las próximas temporadas.

La operación responde a una estrategia que el Merengue viene utilizando con varios de sus jóvenes talentos: permitir que sumen experiencia y minutos en equipos competitivos antes de incorporarlos a un plantel con una fuerte competencia interna.

Así, Nico Paz seguirá siendo una de las principales figuras del Como durante la próxima temporada, mientras el Real Madrid mantiene abierta la puerta para un eventual regreso cuando considere que el mediocampista argentino está listo para dar el salto definitivo.