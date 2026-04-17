Un golazo de Nico Paz no le alcanzó a Como en la caída frente a Sassuolo por la Serie A

Después de hablar sobre su posible vuelta a Real Madrid , Nico Paz volvió a ser protagonista en la caída de Como 2-1 frente a Sassuolo en el inicio de la fecha 33 de la Serie A.

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En una ráfaga sobre el cierre del primer tiempo, los Neroverdi pegaron por duplicado gracias a los goles de Cristian Volpato y M'Bala Nzola.

Pero, inmediatamente, el argentino apareció dentro del área y, con un cabezazo bombeado, le dio esperanzas a los Lariani de cara al complemento.

¿LO TENÍAN DE CABEZA AL EUROPIBE? Nico Paz y un enorme gesto técnico, para meter un testazo por encima del arquero y marcar el 1-2 del Como ante Sassuolo... ¡GOLAZO!



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Sin embargo, el resultado no se modificó y, en la previa del desquite que jugará frente a Inter por las semifinales de la Copa Italia, el conjunto visitante sufrió un duro golpe.

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Debido a la derrota, Como quedó con 58 puntos en el quinto lugar y podría ser desplazado por Roma durante el fin de semana. Sassuolo, por su parte, llegó a 45 unidades y ostenta la novena colocación en la tabla de posiciones.