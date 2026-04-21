Golpazo para el Como de Nico Paz: Inter le dio vuelta un partido increíble y lo dejó sin final en la Copa Italia

Luego del pálido 0-0 en la ida, Inter derrotó 3-2 al Como de Nico Paz y se metió en la final de la Copa Italia.

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La visita pegó primero y, por ende, pegó dos veces. Primero, por intermedio de Martin Baturina a los 31 minutos de la parte inicial, mientras que después lo hizo con el gol de Lucas Da Cunha. Ambas veces, con protagonismo del volante argentino.

¡BATURINA Y UN GOLAZO PARA EL COMO! %u26BD



El equipo de Nico Paz le gana 1 a 0 a Inter por la #CopaDeItaliaEnDSPORTS. pic.twitter.com/mEt4hXMRqm April 21, 2026

¡CONDUCCIÓN DE NICO PAZ Y GOLAZO DEL COMO!



Da Cunha puso el 2 a 0 frente a Inter por la semifinal de la #CopaDeItaliaEnDSPORTS pic.twitter.com/Hucq42qmp5 — DSPORTS (@DSports) April 21, 2026

Sin embargo, Cristian Chivu hizo varios ajustes y el Neroazzurro reaccionó a falta de casi 20 minutos para el cierre con el descuento de Hakan Calhanoglu.

¡DESCONTÓ INTER!



Çalhano%u011Flu marcó el 1 a 2 frente al Como.#CopaDeItaliaEnDSPORTS pic.twitter.com/ns6hNItrdy — DSPORTS (@DSports) April 21, 2026

A partir de allí, el conjunto milanés fue a buscar todo y, en una ráfaga, consiguió la victoria.

Tanto es así que, entre los 41' y los 44' minutos, el mediocampista turco selló su doblete y Petar Sucic desató el delirio en el Giuseppe Meazza.

¡EMPATÓ INTER!



Doblete de Çalhano%u011Flu para el 2 a 2 frente al Como.#CopaDeItaliaEnDSPORTS pic.twitter.com/dAT9WT8VEP — DSPORTS (@DSports) April 21, 2026

¡LO DIO VUELTA EN 3 MINUTOS!



Gol agónico de Sucic para darle el 3 a 2 al Inter frente al Como y el pase a la final de la #CopaDeItaliaEnDSPORTS pic.twitter.com/jnTyOBnU1s — DSPORTS (@DSports) April 21, 2026

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Ahora, Inter seguirá de cerca lo que suceda mañana entre Atalanta y Lazio para conocer quién será su rival en busca del título.