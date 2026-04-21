Golpazo para el Como de Nico Paz: Inter le dio vuelta un partido increíble y lo dejó sin final en la Copa Italia
Por la vuelta de las semifinales, el Como de Nico Paz no pudo mantener la ventaja, cayó frente a Inter y se quedó con las ganas de jugar la final de la Copa Italia.
Luego del pálido 0-0 en la ida, Inter derrotó 3-2 al Como de Nico Paz y se metió en la final de la Copa Italia.
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La visita pegó primero y, por ende, pegó dos veces. Primero, por intermedio de Martin Baturina a los 31 minutos de la parte inicial, mientras que después lo hizo con el gol de Lucas Da Cunha. Ambas veces, con protagonismo del volante argentino.
Sin embargo, Cristian Chivu hizo varios ajustes y el Neroazzurro reaccionó a falta de casi 20 minutos para el cierre con el descuento de Hakan Calhanoglu.
A partir de allí, el conjunto milanés fue a buscar todo y, en una ráfaga, consiguió la victoria.
Tanto es así que, entre los 41' y los 44' minutos, el mediocampista turco selló su doblete y Petar Sucic desató el delirio en el Giuseppe Meazza.
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Ahora, Inter seguirá de cerca lo que suceda mañana entre Atalanta y Lazio para conocer quién será su rival en busca del título.