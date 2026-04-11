Lautaro Martínez dejó un contundente mensaje sobre su lesión a dos meses para el Mundial 2026

Una lesión a esta altura del año y con tan poco tiempo para el Mundial 2026 preocupa, y mucho. Es el caso de Lautaro Martínez, quien volvió a encender una luz de alarma luego de que Inter confirmara una leve distensión en el sóleo izquierdo, lo que reavivó la incertidumbre sobre su estado. Pero para descartar cualquier problema serio, brindó tranquilidad a tracés de sus redes sociales.

Tras conocerse el parte médico, el delanteroo del conjunto italiano no tardó en expresarse públicamente y, en una historia de Instagram, escribió: "Y de nuevo... a poner huevos", reflejando su bronca y determinación frente a un nuevo contratiempo físico.

La reacción del goleador se entiende por un antecedente inmediato que ya lo había complicado. Venía de superar una lesión reciente y, tras su regreso a las canchas, volvió a sentir molestias en la misma zona, lo que generó preocupación tanto en su club como en el entorno de la Selección Argentina.

El origen del problema se remonta a febrero, en un duelo clave de Champions League. En aquel cruce ante Bodo/Glimt, el atacante había sufrido el desgarro inicial que lo marginó en un momento determinante para su equipo en la competencia europea.

El posteo de Lautaro Martínez a dos meses del Mundial 2026:



