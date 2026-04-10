Tras el pedido de disculpas, el DT de Chelsea tomó una fuerte decisión con Enzo Fernández para el duelo ante Manchester City

Justo en el tramo final de la temporada, Enzo Fernández habló de más y generó un fuerte descontento en Chelsea.

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En ese marco, y tras haberle pedido disculpas a todo el club , el DT de los Blues, Liam Rosenior, se refirió a la situación del volante argentino.

Este viernes, el entrenador habló en conferencia de prensa y adelantó que, si bien valoró el accionar del argentino en los últimos días, no lo tendrá en cuenta para el partido del próximo domingo ante Manchester City por la fecha 32 de la Premier League.

"Tomé una decisión. Quiero que Enzo tenga una increíble carrera, pero el domingo no va a jugar. Se disculpó conmigo y con el club. No cuestiono su personalidad o cómo es él", sentenció.

Consultado sobre los detalles, el estratega de 41 años reconoció que tuvo charlas con el campeón del mundo y aseguró que, pese a que todos tienen equivocaciones, los castigos no se pueden "pasar por alto".

"Tuve tres o cuatro charlas realmente buenas con Enzo. Creo que las personas cometen errores y no se puede pasar por alto el castigo", subrayó.

Liam Rosenior confirms that Enzo Fernandez will not take part in Chelsea's clash with Manchester City, despite 'serious discussions' taking place and an apology for comments relating to an interest in a future in Madrid %uD83D%uDCAC pic.twitter.com/z235kwQkoO — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 10, 2026

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Además, Rosenior ratificó su visión y avisó: "Hay ciertos valores en los que creo y que harán más fuertes al club si los cumplimos".