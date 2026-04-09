¿Se queda?: el representante de Enzo Fernández reveló que hicieron "las paces" con el Chelsea

El escándalo alrededor de la suspensión de dos fechas del Chelsea a Enzo Fernández parece encaminarse a una resolución entre las partes.

Así lo confirmó su representante Javier Pastore, dando a conocer que se llegó a un entendimiento entre el jugador y el club, dejando atrás las versiones de que estaría próximo a dejar el equipo inglés.

"Estamos de acuerdo con el Chelsea. Hicimos las paces ayer y anteayer entre el Chelsea y el jugador. Nunca hubo ningún problema. Aclaramos las cosas. Lo que pasó, pasó. Le explicamos al jugador que, aunque no había hecho nada malo, no debería haber dicho eso. Solo tiene 25 años. Todavía es joven, todavía tiene cosas que aprender. Le explicamos al club que lo dijo sin mala intención, que cometió un error. Como es natural, se disculpó con el club, sus compañeros, el entrenador, el director deportivo, con todos. Todos estamos de acuerdo. Simplemente teníamos que aclarar el malentendido", explicó Pastore respecto a cómo se logró desactivar el conflicto.

En cuanto al futuro del mediocampista, el Flaco referenció al largo contrato vigente entre las partes para explicar que no espera un cambio de club en el corto plazo para Fernández.

"Chelsea está luchando por su puesto en la Champions League, lo cual es muy importante para el club. Enzo necesita jugar porque tiene un Mundial por delante. Chelsea lo necesita porque es un jugador clave para su equipo. Hemos hablado, hemos resuelto todo por ambas partes. Las cosas están perfectamente claras. No hay ningún conflicto. A Enzo todavía le quedan seis años de contrato y necesitamos trabajar juntos, que es lo que estamos haciendo", cerró.