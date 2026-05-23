Belgrano hizo un impresionante banderazo en la previa de la final del Torneo Apertura ante River

Mañana, desde las 15:30, Belgrano de Córdoba jugará la gran final del Torneo Apertura 2026 frente a River en el que tal vez sea el partido más importante en su historia.

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En ese contexto, y consciente de esa situación, el Pirata organizó un banderazo para apoyar al plantel que fue impresionante y multitudinario.

A las 19:05, hora que coincide con la fundación de la institución, las luces se apagaron, la noche en el Gigante de Alberdi se iluminó con los fuegos artificiales y el ambiente se llenó de humo celeste.

EL AGUANTE ACÁ NOS SOBRA



¡Mañana todos juntos! %uD83E%uDE75%uD83C%uDFF4%u200D%u2620%uFE0F pic.twitter.com/fV0lRyFLBf — Belgrano (@Belgrano) May 23, 2026

Desde los cuatro costados del estadio, los simpatizantes del elenco cordobés cantaron con un pedido claro: "El domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar...".

"No te olvides, que aquella tarde te mandamos a la B", fue otro de los cánticos con los que, naturalmente, también estuvo presente el recuerdo de aquella promoción de 2011 en la que el equipo de Ricardo Zielinski le quitó la categoría al Millonario.

SIEMPRE, TODOS JUNTOS



¡Más de 37.000 Piratas en el Banderazo Gigante! pic.twitter.com/cYQd7JVSlt — Belgrano (@Belgrano) May 23, 2026

Lo cierto es que para Belgrano será la chance histórica de poder obtener el primer título de toda su historia en primera división. ¿Estará a la altura?

#BELGRANO DE MI CORAZÓN %uD83E%uDE75



Así vivimos el Banderazo Gigante en la previa de la Final. pic.twitter.com/MTdq78ucid — Belgrano (@Belgrano) May 24, 2026

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Belgrano choca ante River por la final del Torneo Apertura: convocados y probable formación

Con todo dispuesto para el encuentro que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, el Ruso anunció hoy la lista de convocados para jugar contra la Banda.

%uD83D%uDCCB #CitadosBelgrano | Estos son los convocados para jugar contra River, por la Final del Torneo Apertura.#JuegaLaB %uD83C%uDFF4%u200D%u2620%uFE0F pic.twitter.com/WEGPwOXD8b — Belgrano (@Belgrano) May 24, 2026

Respecto al once inicial y con la duda respecto a Lisandro López, el DT ya lo tiene casi conformado.

Tanto es así que los que saldrán a la cancha serán: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Agustín Falcón o Alcides Benítez y Adrián Sporle; Adrián Sánchez y Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli y Lucas Passerini.